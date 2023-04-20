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春季聯賽／文大姚恩多7局完全比賽 沈柏蒼看好選秀前三輪中選

聯合新聞網／ 文／邱柏勳提供
姚恩多投出一場７局完全比賽。 圖／姚恩多提供
姚恩多投出一場７局完全比賽。 圖／姚恩多提供

春季聯賽持續熱戰，C組賽事今天早上開打，首戰由文化大學對上大同技術學院，文大派出將參加今年有意挑戰中職選秀的大物姚恩多先發，他主投7局送出4k，讓對方21上21下，最快球速145公里，加上球隊打擊爆發，以10:0提前在7局結束比賽，讓他成就一場7局完全比賽。

文化大學日前在台啤盃僅獲一勝表現不佳，這次賽事由前國手黃義哲教練帶隊，賽前外界一度認為文大將重建，不過今日春季聯賽首戰，打擊一甩先前低潮，首局就靠著開路先鋒楊祥禾開啟攻勢得到3分，在第二、三局也都進帳分數，第六局更直接攻下5分大局取得10分領先打垮對手，最終提前在第七局扣倒大同技術學院。

姚恩多投完7局無失分，加上隊友打擊爆發讓他投得更輕鬆，達成罕見的7局完全比賽，賽後表示：「我只是將這段時間的訓練表現好好展現，非常謝謝隊友們的守備幫忙讓我能達成此壯舉，希望球隊能繼續贏下去。」

投手教練沈柏蒼對姚恩多也讚不絕口，看好子弟兵今年有望成功挑戰職棒，「經過這段時間的磨練，他的滑球變得更加犀利，其他變化球都有進步，控球變更好，球速方面也維持水準，我相當看好他，應該有機會在中職選秀會前三輪中選。」

大同技術學院 文化大學 春聯

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