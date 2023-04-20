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中職／28日象猿大戰上班族趴 14位樂天女孩變身OL熱舞

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊將在28日推出「紅布朗花園上班族趴」。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊將在28日推出「紅布朗花園上班族趴」。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊26到28日在桃園球場對中信兄弟隊進行3連戰，球團今天宣布，28日（周五）最後一戰推出「紅布朗花園上班族趴」，歡迎上班族到場發洩壓力。

猿隊公布相關訊息如下：

工作忙碌，身為上班族的你是不是壓力很大呢？四月尾聲，10號隊友來一起衝勝利KPI，上半季「紅布朗花園上班族趴」就在4/28，全猿迎接「上班族」下班和全公司一起來球場為桃猿加油吶喊，發洩壓力趁現在！

「紅布朗花園上班族趴」打卡五鐘點，第一鐘點推出樂天女孩主題應援系列，樂天女孩的Office Lady日常即將上演，她們都是下班來球場熱血應援的OL角色，14位10號隊友的主管、同事、組員即將跟你一起衝刺勝利KPI！

球團號召球迷朋友Dress code，「紅布朗花園上班族趴」當天組團穿著其職場工作制服或製作以其任職公司名稱為桃猿加油的加油看板，一團四人以上即可至服務台登記，有機會讓你的公司出現在現場大螢幕的上班族CAM，19：00之後即停止報名。

「紅布朗花園上班族趴」打卡鐘點不斷，系列商品以及上班族遊戲活動一一公布，一起來全猿主場，體驗當個看棒球的健康上班族！

樂天女孩 樂天桃猿

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