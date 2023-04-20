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MLB／母女均安！張育成發文開心迎接二寶加入

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣好手張育成今天被紅襪隊放進陪產假名單，迎接家中第二個小孩的到來。 美聯社
台灣好手張育成今天被紅襪隊放進陪產假名單，迎接家中第二個小孩的到來。 美聯社

台灣好手張育成今天被紅襪隊放進陪產假名單，迎接家中第二個小孩的到來，雖然人在美國但他仍透過視訊關心，也透過個人社群媒體向球迷報告好消息：「期待已久的Winola小姐，我們終於見面了。」

張育成家中原有兒子Winston，去年太太李家綾傳出喜訊，今年張育成結束經典賽中華隊任務後，李家綾繼續留在台灣待產，由張育成獨自返美開工，由於李家綾昨天已到醫院準備，張育成進入陪產假名單，隔空陪伴妻子。

紅襪隊台將張育成女兒出生。圖／擷取自張育成IG
紅襪隊台將張育成女兒出生。圖／擷取自張育成IG

張育成的女兒在今天順利誕生，他在個人IG限時動態歡迎這位新成員的加入，照片中可看出是透過手機視訊關心，張育成說：「辛苦老婆，我愛妳。」也感謝醫護團隊的幫忙，才能讓老婆安心生產，「這一切都很順利，真的很謝謝您們。」

紅襪隊將張育成放進陪產假名單後，根據規定，可1至3天不被放入26人名單中，而張育成開季至今打了12場比賽，近期連6打數無安打，打擊率下降到0.077。

張育成 紅襪 中華隊

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