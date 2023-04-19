快訊

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

曾格爾公開與已婚富商「房內接觸」細節 她驚：哪個正宮遇到不吐血

WSJ：台積電向美爭取150億美元的補貼 但反對某些條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／五隊拉鋸戰 葉總點出質的提升：不可能挑軟的打

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 中央社
味全龍隊總教練葉君璋。 中央社

中華職棒今天兩場賽事都因雨勢宣告延期，五隊均衡勢力暫未出現動搖，第一名的樂天桃猿隊與墊底的中信兄弟隊僅2場勝差，中間三隊更是同以5成勝率並列，味全龍隊總教練葉君璋表示：「代表選手的質有提升。」

中職目前打了28場比賽，分差超過5分的比賽也才9場，多數賽事兩隊都能緊咬對手，鮮少出現一面倒戰況，葉總看這個現象，認為關鍵是大家對投手的重視程度提高。

「這是一個趨勢。」葉君璋說：「當打者提升之後，就需要投手去壓制，而打者下滑之後，也會想說不能這樣，要努力追上去，全世界都是這樣。」

另外則是選手的「質」普遍提升，葉君璋解釋，不是單純個人素質，不過跟以往全隊是靠少數人在撐相比，「現在能夠上來一軍，都是要有能力的球員，所以也不太可能挑軟的去打。」這兩項加總下，中職才呈現目前的膠著戰況。

葉君璋 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／葉總看戰力：吉力吉撈盤整中 郭郁政還差小地方

中職／王維中接受羊膜生長因子注射治療 20日二軍出賽

影／300轟儀式滿滿感謝 林智勝：打到不能打為止

中職／兒女見證300轟表揚儀式 林智勝：打到不能打為止

相關新聞

中職／葉總看戰力：吉力吉撈盤整中 郭郁政還差小地方

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠經典賽打得不錯，然而回到中職開季至今13場，打擊率下降到1成67，總教練葉君璋觀察，吉力吉撈目前還...

中職／五隊拉鋸戰 葉總點出質的提升：不可能挑軟的打

中華職棒今天兩場賽事都因雨勢宣告延期，五隊均衡勢力暫未出現動搖，第一名的樂天桃猿隊與墊底的中信兄弟隊僅2場勝差，中間三隊...

中職／天母悍將龍之戰跟進 本季首次兩場賽事因雨延期

台灣苦候多時的雨終於落下，中華職棒兩場賽事也宣告延期，繼台中洲際棒球場的樂天桃猿與中信兄弟賽事之後，天母棒球場的富邦悍將...

中職／洲際猿象戰因雨延賽 天母悍將與龍觀望中

鋒面今天飄過台灣，影響到中華職棒賽事，台中洲際棒球場的樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰，提前宣告因雨延賽，成為本季第一場，天母...

中職／邱智呈首局首打席生涯首轟 盼看齊陳傑憲

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊外野手陳傑憲今天陪產請假，隊友邱智呈代班打第一棒，首局首打席生涯首轟、史上第1...

中職／蘇智傑拿張育成球棒開轟 暌違572天全壘打當MVP

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊外野強打蘇智傑今天交手味全龍隊時，拿著旅美球員張育成球棒敲出暌違572天的全壘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦