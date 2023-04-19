中職／五隊拉鋸戰 葉總點出質的提升：不可能挑軟的打

中華職棒今天兩場賽事都因雨勢宣告延期，五隊均衡勢力暫未出現動搖，第一名的樂天桃猿隊與墊底的中信兄弟隊僅2場勝差，中間三隊更是同以5成勝率並列，味全龍隊總教練葉君璋表示：「代表選手的質有提升。」

中職目前打了28場比賽，分差超過5分的比賽也才9場，多數賽事兩隊都能緊咬對手，鮮少出現一面倒戰況，葉總看這個現象，認為關鍵是大家對投手的重視程度提高。

「這是一個趨勢。」葉君璋說：「當打者提升之後，就需要投手去壓制，而打者下滑之後，也會想說不能這樣，要努力追上去，全世界都是這樣。」

另外則是選手的「質」普遍提升，葉君璋解釋，不是單純個人素質，不過跟以往全隊是靠少數人在撐相比，「現在能夠上來一軍，都是要有能力的球員，所以也不太可能挑軟的去打。」這兩項加總下，中職才呈現目前的膠著戰況。