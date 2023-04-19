中職／葉總看戰力：吉力吉撈盤整中 郭郁政還差小地方

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠經典賽打得不錯，然而回到中職開季至今13場，打擊率下降到1成67，總教練葉君璋觀察，吉力吉撈目前還在「盤整」中，本土投手也投得較為掙扎，「郭郁政看起來還沒調整回來」。

吉力吉撈．鞏冠今年經典賽打了4場，12打數敲出4支安打，打擊率3成33，有1轟、3分打點，不過歸建母隊後，開季至今尚未展現打擊火力，是加盟三個球季以來（包括第一年季中加入），前12場出賽打擊率最低的一季。

葉總觀察，吉力吉撈參加經典賽這樣的大型賽事，無論身體、頭腦都會受到刺激而提升，結束比賽後回來多少需要適應，還在盤整期。

龍隊目前12場比賽，有8場交給洋投先發，葉君璋坦言，目前本土投手狀況比較掙扎，林子昱受傷後，郭郁政今年開季也不夠穩定，「有些小地方需要調整，有機會調回來，大概需要2、3周。」

郭郁政開季3場先發都吞敗，15.1局被敲19支安打，丟掉13分，防禦率高達7.63，不過今天下放郭郁政的原因是單純輪值調整，葉總說：「因為要讓曹祐齊上來。」

葉君璋指出郭郁政去年投得不錯，而且出賽一整年，其他球隊一定會對他有所研究，「投手每一年都需要精進，才能夠有好表現，就像洋投伍鐸，他們每年回來中職都會修正，增加生存的機會，只要有一點讓打者感到陌生的地方就好」