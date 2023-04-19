中職／邱智呈首局首打席生涯首轟 盼看齊陳傑憲

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊外野手陳傑憲今天陪產請假，隊友邱智呈代班打第一棒，首局首打席生涯首轟、史上第14人；邱智呈說，這對他很難得，希望把陳傑憲當目標。

獅隊晚間在天母棒球場對戰味全龍隊，邱智呈先發打開路先鋒第一棒、守中外野，首局首打席敲出陽春砲，是個人中職生涯首轟。

身材不凸出的邱智呈說：「以我這樣的身材，要在職棒打全壘打有難度，算是可遇不可求。」

回到休息室被隊友捉弄的邱智呈笑說：「前面跟教練擊掌，但走到後面隊友都當作什麼都沒發生」，沒要與他擊掌的意思。

留下首轟球的邱智呈表示，難得全壘打，紀念球留給自己，希望看齊並追上，甚至超越陳傑憲。

獅隊總教練林岳平說，邱智呈本來就是球隊第4、5號外野手，前幾場出賽機會較少，但這發全壘打讓球隊安心。

邱智呈表示，之前先發出賽機會少，珍惜每個打席機會，盡本分幫球隊，且今年想法也調整，抱持著就算沒先發，有機會上場代守、代打就做好該做的事；有了去年一軍經驗磨練，今年場上感覺不會太陌生。