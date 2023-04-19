中職／蘇智傑拿張育成球棒開轟 暌違572天全壘打當MVP

中央社／ 台北18日電
七局上，統一獅蘇智傑擊出全壘打。記者蘇健忠／攝影
七局上，統一獅蘇智傑擊出全壘打。記者蘇健忠／攝影

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊外野強打蘇智傑今天交手味全龍隊時，拿著旅美球員張育成球棒敲出暌違572天的全壘打且單場4安，賽後拿MVP直呼：「很久沒有這種感覺」。

蘇智傑加入球隊後就是深受倚重的外野戰力，與隊友陳傑憲、林安可被譽為獅隊「外野3鬼」，2017、2018年單季都敲出17發全壘打，2019年單季敲出27轟、2020年單季28轟，2021年單季敲出8轟。

不過，蘇智傑去年4月自打球造成右膝髕骨骨裂，雖一度在下半季回歸一軍，卻又因跑壘造成腳部不適脫離戰線，去年整季僅出賽15場、全壘打數掛零。

本季健康歸隊的蘇智傑晚間對戰龍隊7局敲出陽春砲，是繼2021年9月23日後再開轟，且除全壘打，1局、5局及9局都敲出安打，單場5打數敲出4支安打，貢獻1分打點，率隊搶勝獲選單場最有價值球員（MVP）。

蘇智傑賽後受訪表示，這發全壘打不知等了多久，連春訓熱身賽都沒全壘打，「好久沒有這種打到就知道是全壘打的感覺、很爽」，也希望這轟後可越來越好。

去年傷勢影響表現的蘇智傑說，這些日子做很多努力，就是希望回場上有好表現，感謝教練不斷給機會，也希望可繼續維持。

至於拿著張育成球棒開轟，蘇智傑說，隊友張偉聖（張育成的弟弟）覺得球棒太重，放在家裡沒用，剛好他狀況不好就借用打看看，之後就拿習慣了。

此外，球隊開季戰績不理想，蘇智傑表示，不可能每天狀況都很好，教練、球員都在找方法，希望大家每天都像這場，該安打、該長打都能發揮，這場大家表現都很好。

蘇智傑 張育成 陳傑憲 味全龍

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