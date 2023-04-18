中職／猛獅打擊沒有極限 4轟咬傷龍隊中止4連敗

統一獅隊尋覓已久的長打，今天在天母棒球場尋獲，單場4轟，包括蘇智傑相隔572天再敲全壘打，與邱智呈、林靖凱、林子豪同場開張本季首轟，獅隊終場以10：3擊敗味全龍隊、中止4連敗。

陳傑憲因為陪產請假，獅隊今天啟用在球迷間有「泰國陳傑憲」稱號的邱智呈擔任開路先鋒，首打席就敲出陽春砲，同時也是他的生涯首轟。

龍隊先發投手郭郁政挨轟後持續動盪，第2局接連被李丞齡、林岱安敲安後，林靖凱補上三分砲；獅隊在5局上再度靠2支內野安打、1次保送攻占滿壘，林益全掃出清壘二壘打，也一棒打退了郭郁政，此役4.2局被敲9安、狂失7分。

處於0：7的落後，龍隊在6局下終於有所突破，郭天信的三壘打開路，劉基鴻再選保送，陳品捷的二壘打、林辰勳高飛犧牲打各帶1分打點，但獅隊的煙火秀還沒結束，第7局蘇智傑陽春砲、第9局林子豪兩分砲。

過去是年產20轟以上的砲管，但蘇智傑前一發全壘打已要追溯到2021年9月23日，去年4月因髕骨骨裂導致長期缺陣，全季0轟，今天終於打出久違的全壘打，此役5打數敲出4安打。

獅隊由洋投羅昂先發，最終投6局被敲4安打、失2分，等到隊友強大的火力掩護，個人開季2連敗後開張勝投。

誇張的是，獅隊上周4戰一共只拿7分，今天單場得分已超過整周，開季前2周、9戰合計只有2轟，此役1場就炸4發全壘打。