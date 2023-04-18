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中職／林立雙響砲棒打兄弟 陳克羿7局無失分奪生涯首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊福來喜打成內野高飛球，由捕手宋嘉翔穩穩接進手套，化解危機，但投手陳克羿與一壘手朱育賢撞成一團意外搶戲。圖／樂天桃猿隊提供
中信兄弟隊福來喜打成內野高飛球，由捕手宋嘉翔穩穩接進手套，化解危機，但投手陳克羿與一壘手朱育賢撞成一團意外搶戲。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊本季首度啟用第5號先發，陳克羿繳出7局無失分好投，林立以雙響砲力挺，猿隊終場以9：2擊敗中信兄弟隊、中止3連敗，陳克羿拿下生涯首勝。

兩軍此役的先發投手都是本季初登板，兄弟鄭凱文去年季後進行手肘骨刺清除手術，調整進度較慢，開季先從二軍出發，今天是本季一軍初登板，先發5.1局被敲6安打、失3分。

陳克羿則是猿隊在2018年選秀第5指名，上高中後才專攻投手，起步較晚，也比其他人花了更多琢磨時間，該年選秀4隊共計31人簽約，目前還留在中職為29人，陳克羿在去年10月20日升上一軍，為該屆選秀最後一位升上一軍的選手，賽前一軍資歷僅2場、3.2局。

陳克羿先發7局僅被敲5安打、無失分，有兩局是首位打者就敲長打，最大危機出現在4局下，張志豪先敲三壘打，但兄弟接下來攻勢無法串聯，兩出局後岳東華選到保送，福來喜打成內野高飛球，這球由捕手宋嘉翔穩穩接進手套，化解危機，但陳克羿與一壘手朱育賢在一旁撞成一團，自成一格意外搶戲。

兄弟直到陳克羿退場後才有分數進帳，第8局靠4安打串聯攻下2分，張志豪、曾頌恩的安打各有1分打點。

猿隊全場15安、3轟，林立4局上先敲陽春砲狙擊鄭凱文，第7局再從官大元手中炸裂兩分砲，單場雙響砲，本季累積3轟，追上全壘打榜上領先的高國輝。陳晨威則在8局上敲陽春砲，苦主還是官大元。

陳克羿先發7局無失分，拿下生涯首勝。圖／樂天桃猿隊提供
陳克羿先發7局無失分，拿下生涯首勝。圖／樂天桃猿隊提供

選秀 張志豪

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