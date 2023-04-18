中職／勝騎士好投有望上一軍 取代人選餅總點名克維斯

中職統一獅隊洋投勝騎士今天二軍出賽表現亮眼，投7局飆10K、無失分，總教練「餅總」林岳平透露下週勝騎士有機會上一軍，至於會取代誰，本週克維斯的先發就是可以評估的點。

統一獅隊洋投勝騎士開季二軍出發，但總教練林岳平一直對他有不錯評價和期待，勝騎士今天二軍先發出賽對味全龍隊，總計用91球投7局，僅被敲出3支安打，投出10次三振、2次四死球，沒有失分、無關勝敗，賽後防禦率2.12。

獅隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊總教練林岳平賽前透露，勝騎士下週有機會上一軍出賽，如果勝騎士表現穩定上一軍，現階段一軍洋投中克維斯就是需要評估的點。

克維斯上一場先發出賽為14日對中信兄弟，總計用104球投4.1局被敲5支安打，投出2分責失分，目前為止一軍2場出賽戰績1勝，一軍出賽防禦率2.89。

獅隊本土投手古林睿煬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），古林睿煬目前為止二軍出賽先發2場，上一場為13日對富邦悍將先發，投5.1局無失分、無關勝敗，林岳平表示，因為確診、古林睿煬本週二軍先發會先跳過1次，當然也會影響升上一軍的時間。