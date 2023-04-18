快訊

獨／起駕宴今晚熱鬧登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

北京醫院大火至少21死 大批病患急爬窗逃生「床單結成布條」畫面曝光

周玉蔻節目罵他家暴拋妻棄子、不認骨血 趙少康發聲明說話了

中職／王維中接受羊膜生長因子注射治療 20日二軍出賽

中央社／ 台北18日電
味全龍投手王維中。 報系資料照
味全龍投手王維中。 報系資料照

中職味全龍隊投手王維中結束經典賽後膝蓋不舒服，接受羊膜萃取生長因子注射治療，預計20日二軍後援投1局觀察。龍隊明天由曹祐齊先發，投手教練郭勝安看見他的成長。

中職味全龍隊投手王維中今年季前有打世界棒球經典賽，但回到母隊後反映膝蓋有點不舒服，本季一、二軍都還沒有出賽紀錄，目前持續復健治療，練習時反映給教練團，膝蓋多少還是有點不舒服的感覺。

龍隊總教練葉君璋表示，王維中目前在接受羊膜萃取生長因子注射治療，注射之後原本撕裂的部分有癒合改善，原本有意再次接受療程，但將先安排王維中20日在二軍出賽，預計後援投1局，觀察出賽狀況後評估是否再次接受注射治療。

葉君璋先前曾提到，現階段本土投手由郭郁政、吳俊杰、曹祐齊輪替上場，明天主場迎戰富邦悍將隊，將由20歲的曹祐齊本季首場先發出賽。

郭勝安表示，曹祐齊從春訓開始表現就很不錯，龍隊和世界棒球經典賽台灣隊、義大利隊打熱身賽時，曹祐齊也有登板出賽，很期待曹祐齊明天的表現。

郭勝安也看到曹祐齊的成長，提到曹祐齊整體控球、各方面都進步很多，尤其是危機處理能力，對於明天先發沒有太多的設定，「投滿5局就算成功」。

曹祐齊 王維中 經典賽

延伸閱讀

MLB／張育成未先發 想成台將對決「投手大谷」第一人需機緣

中職／龍隊去年恐猿、今年清盤 葉君璋：富邦也是啊！

中職／月薪百萬等級期待 江少慶和王維中的關鍵年

經典賽／期待中華隊蛻變 王維中喊話：既然不甘心那就變更強

相關新聞

中職／林立雙響砲棒打兄弟 陳克羿7局無失分奪生涯首勝

樂天桃猿隊本季首度啟用第5號先發，陳克羿繳出7局無失分好投，林立以雙響砲力挺，猿隊終場以9：2擊敗中信兄弟隊、中止3連敗...

中職／兒女見證300轟表揚儀式 林智勝：打到不能打為止

花了20個球季，41歲林智勝在2023年4月16日將台灣棒壇全壘打紀錄推向「3字頭」的新境界，味全龍隊今天回到天母球場作...

日職／二軍出賽王柏融3支1還選到保送 打擊率上升至.186

日職火腿隊二軍今對決橫濱DeNA隊，王柏融擔任第六棒指定打擊，總計3打數1安打，選到1次保送，火腿最終以5：2收下勝利。 王柏融二局下首次上場打擊，站著不動遭到三振。四局下則選到四壞保送，隨後隊

中職／王維中接受羊膜生長因子注射治療 20日二軍出賽

中職味全龍隊投手王維中結束經典賽後膝蓋不舒服，接受羊膜萃取生長因子注射治療，預計20日二軍後援投1局觀察。龍隊明天由曹祐...

中職／林智勝300轟 張泰山給大力擁抱

味全龍隊野手林智勝先突破張泰山紀錄，16日再寫下300轟重要里程碑，在休息區和張泰山大力擁抱。張泰山直言，這個紀錄意義不...

影／300轟儀式滿滿感謝 林智勝：打到不能打為止

「大師兄」林智勝達成生涯300轟里程碑，味全龍隊今晚賽前為他舉辦300轟表揚儀式，林智勝也向龍隊表達感謝，致詞時表示「如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦