中職／王維中接受羊膜生長因子注射治療 20日二軍出賽

中職味全龍隊投手王維中結束經典賽後膝蓋不舒服，接受羊膜萃取生長因子注射治療，預計20日二軍後援投1局觀察。龍隊明天由曹祐齊先發，投手教練郭勝安看見他的成長。

中職味全龍隊投手王維中今年季前有打世界棒球經典賽，但回到母隊後反映膝蓋有點不舒服，本季一、二軍都還沒有出賽紀錄，目前持續復健治療，練習時反映給教練團，膝蓋多少還是有點不舒服的感覺。

龍隊總教練葉君璋表示，王維中目前在接受羊膜萃取生長因子注射治療，注射之後原本撕裂的部分有癒合改善，原本有意再次接受療程，但將先安排王維中20日在二軍出賽，預計後援投1局，觀察出賽狀況後評估是否再次接受注射治療。

葉君璋先前曾提到，現階段本土投手由郭郁政、吳俊杰、曹祐齊輪替上場，明天主場迎戰富邦悍將隊，將由20歲的曹祐齊本季首場先發出賽。

郭勝安表示，曹祐齊從春訓開始表現就很不錯，龍隊和世界棒球經典賽台灣隊、義大利隊打熱身賽時，曹祐齊也有登板出賽，很期待曹祐齊明天的表現。

郭勝安也看到曹祐齊的成長，提到曹祐齊整體控球、各方面都進步很多，尤其是危機處理能力，對於明天先發沒有太多的設定，「投滿5局就算成功」。