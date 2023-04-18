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中職／林智勝300轟 張泰山給大力擁抱

中央社／ 台北18日電
中華職棒味全龍隊野手林智勝日前完成個人生涯300轟里程碑，18日球隊在天母主場安排紀念儀式。 中央社
中華職棒味全龍隊野手林智勝日前完成個人生涯300轟里程碑，18日球隊在天母主場安排紀念儀式。 中央社

味全龍隊野手林智勝先突破張泰山紀錄，16日再寫下300轟重要里程碑，在休息區和張泰山大力擁抱。張泰山直言，這個紀錄意義不在個人、300轟對中華職棒意義不同，讓世界看見台灣也可以。

中職味全龍隊林智勝2021年11月21日用滿貫砲追平前任中職全壘打王張泰山的紀錄，2022年4月3日生涯290轟出爐、成為新任中職全壘打王，不斷用全壘打寫紀錄，今年4月16日完成生涯300轟里程碑、寫下中職重要紀錄。

林智勝16日開轟後回到休息區，與現任龍隊打擊教練的張泰山大力擁抱，被問起當時有沒有跟林智勝說什麼，張泰山開玩笑說，那一個擁抱抱很緊，「我跟他說怎麼這麼久才打出來」。

張泰山接著提到，很多人都會問他對於林智勝300轟的看法，「但我覺得關鍵不是我，而是300轟對中華職棒的意義」。

張泰山解釋，從中華職棒的角度來看，這個紀錄是很漂亮的數字，中職不到百年就有300轟的打者，台灣棒球一直被評價是美職小聯盟1A、2A的層級，但其實台灣棒球並不差、也有實力與世界棒球抗衡，要讓世界看見台灣棒球也可以。

張泰山表示，300轟已經足以證明林智勝是很棒的球員了，一路看著林智勝，他自我要求很嚴謹、也肯投資在自己身上，300轟是遲早的事情，林智勝身上具有明星特質，300轟出現後相信他會越打越放開，「這不會是終點」。

張泰山 林智勝 中職

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