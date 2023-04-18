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中職／陳傑憲小孩出生請假1天 田子杰升一軍小緊張

中央社／ 台北18日電
中職統一獅隊新秀田子杰首度升上一軍，17日向球隊報到，他18日受訪表示「有點小緊張」。 中央社
中職統一獅隊新秀田子杰首度升上一軍，17日向球隊報到，他18日受訪表示「有點小緊張」。 中央社

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲的小孩今天出生，陳傑憲向球隊請假1天；獅隊從二軍拉上新秀田子杰，昨天向球隊報到的田子杰表示，首度升一軍，「有點小緊張」。

獅隊總教練林岳平表示，明天沒比賽，陳傑憲20日洲際棒球場對戰中信兄弟隊就歸隊。

獅隊去年選秀第6輪選進的19歲外野手田子杰畢業於青棒名校平鎮高級中學，本季目前為止二軍出賽6場，共7打數敲出2支安打。

獅隊晚間在天母棒球場對戰味全龍隊，田子杰板凳待命，有機會在比賽後半段完成中職一軍初登場。

田子杰是隊友林子豪小2屆的高中學弟，林子豪笑說，田子杰看起來不會有什麼特別表情，首升一軍看起來「很穩」，但田子杰卻笑說，其實還是有點小緊張。

此外，獅隊外野手林安可之前在官辦熱身賽被隊友擊出的球打到後腦勺，輕微腦震盪，循序安排出賽，今天首度在二軍打完整場比賽，總計4打數敲出1支安打；林岳平表示，如果林安可本週二軍比賽打完沒問題，下週就可回一軍，對獅隊打線是好消息。

陳傑憲 棒球 林岳平

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