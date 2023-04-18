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影／300轟儀式滿滿感謝 林智勝：打到不能打為止
「大師兄」林智勝達成生涯300轟里程碑，味全龍隊今晚賽前為他舉辦300轟表揚儀式，林智勝也向龍隊表達感謝，致詞時表示「如果沒有味全龍、葉總（葉君璋）、創辦人（魏應充），我沒有機會來到這裡，達到300轟。」
味全龍隊將林智勝的300轟全紀錄影片展開，讓場邊球迷回味，看著林智勝歷經Lamigo桃猿（含La New熊）、中信兄弟、味全龍隊的各時期球衣，滿滿感動，林智勝的龍鳳胎兒女也到場，向老爸獻花致意，
在孩子的陪伴下，林智勝向球迷表示，「能夠打這麼多年，感謝在旁邊默默支持我的家人、隊友，包括前隊友、現隊友和教練，在低潮時給我的支持，還有球迷的不離不棄，我會繼續努力，不會停在這裡，會打到我不能打為止。」
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