影／300轟儀式滿滿感謝 林智勝：打到不能打為止

「大師兄」林智勝達成生涯300轟里程碑，味全龍隊今晚賽前為他舉辦300轟表揚儀式，林智勝也向龍隊表達感謝，致詞時表示「如果沒有味全龍、葉總（葉君璋）、創辦人（魏應充），我沒有機會來到這裡，達到300轟。」

味全龍隊將林智勝的300轟全紀錄影片展開，讓場邊球迷回味，看著林智勝歷經Lamigo桃猿（含La New熊）、中信兄弟、味全龍隊的各時期球衣，滿滿感動，林智勝的龍鳳胎兒女也到場，向老爸獻花致意，