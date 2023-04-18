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中職／兒女見證300轟表揚儀式 林智勝：打到不能打為止

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林智勝(中)兒女見證300轟頒獎儀式。 記者蘇健忠／攝影
林智勝(中)兒女見證300轟頒獎儀式。 記者蘇健忠／攝影

花了20個球季，41歲林智勝在2023年4月16日將台灣棒壇全壘打紀錄推向「3字頭」的新境界，味全龍隊今天回到天母球場作戰，賽前先為他舉辦300轟表揚儀式，林智勝也向龍隊表達感謝，「如果沒有味全龍、葉總（葉君璋）、創辦人（魏應充），我沒有機會來到這裡，達到300轟。」

從2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際的第1轟開始，林智勝用全壘打書寫自己的職棒日記，在生涯第1590場、6617打席、5760打數，從樂天桃猿隊終結者豪勁手中敲出代打三分砲，完成生涯300轟。

今天的表揚儀式從林智勝的300轟全紀錄影片展開，場邊也有球迷高舉、穿著林智勝歷經Lamigo桃猿（含La New熊）、中信兄弟、味全龍隊的各時期球衣，參與榮光時刻，林智勝的龍鳳胎兒女也到場，向老爸獻花致意，

在孩子的陪伴下，林智勝向球迷表示，「能夠打這麼多年，感謝在旁邊默默支持我的家人、隊友，包括前隊友、現隊友和教練，在低潮時給我的支持，還有球迷的不離不棄，我會繼續努力，不會停在這裡，會打到我不能打為止。」

龍隊今年與林智勝續簽2年合約，在球季剛開始就迎接他的大紀錄到來，球團為他推出一系列紀念商品，上架後也獲得球迷熱烈迴響，銷售已經賣破千萬。

林智勝300轟頒獎儀式。 記者蘇健忠／攝影
林智勝300轟頒獎儀式。 記者蘇健忠／攝影
林智勝300轟頒獎儀式。 記者蘇健忠／攝影
林智勝300轟頒獎儀式。 記者蘇健忠／攝影

林智勝 味全龍

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