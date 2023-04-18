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中職／蔡榮宗慧眼識英雄指名 林智勝：謝謝他選我進職棒

中央社／ 台北18日電
前La New隊教練蔡榮宗。 聯合報系資料照
前La New隊教練蔡榮宗。 聯合報系資料照

中職味全龍隊41歲野手林智勝完成生涯300轟里程碑，接受到各方祝福，林智勝看到經紀公司拍攝影片中當初慧眼識英雄的教練蔡榮宗特別有感觸，「謝謝他選我進職棒、給我很多幫助。」

中華職棒味全龍隊野手林智勝16日代打敲出3分砲、完成生涯300轟里程碑，有許多祝福影片、花束湧入，經紀公司也特別拍攝祝福影片，影片中有陳金鋒、郭泰源、洪一中、潘忠韋、蔡榮宗和林智勝的哥哥。

林智勝表示，當時在巴士上看到影片，蔡榮宗老師的畫面出現時特別有感觸，很久沒有見到他了，林智勝表示，2003年替代役選秀會，在那個年代評估起來可能沒有這麼簡單，當時6隊首輪指名，其他5隊都選投手，唯獨任第一金剛隊（La New熊隊、Lamigo桃猿隊、樂天桃猿隊前身）代理總教練的蔡榮宗選野手林智勝。

林智勝表示，可能因為是新球隊需要長期拚，蔡榮宗覺得野手可以天天出賽，應該是比會受休息天數限制的投手好，「謝謝他把我選進職棒」。

蔡榮宗慧眼識英雄把林智勝選進職棒，從菜鳥走到成為中職全壘打王、樹立屬於自己的全壘打障礙，林智勝表示，很謝謝聯盟、球團工作人員和經紀公司為了300轟做了很多紀念性的影片。

林智勝也提到有看到從1到300轟的影片回顧，但想法都留在當下，沒有哪一轟特別印象深刻，紀錄就是里程碑，雖然會跟著自己，但不代表每天都要去想，每天都有每天的事情做好，隨著影片播放會有很多回憶，被問起浮現哪些回憶，林智勝笑說：「以前怎麼這麼瘦、現在怎麼這麼胖」。

林智勝 中職 味全龍

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