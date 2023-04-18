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中職／林智勝完成生涯300轟後見王鏡銘 笑喊不是打你

中央社／ 台北18日電
中職味全龍隊林智勝生涯300轟日前出爐，18日與統一獅隊比賽前，碰上挨轟紀錄苦主之一的投手王鏡銘（圖）。王鏡銘說，沒想到林智勝300轟是打挨轟率很低的樂天桃猿洋投豪勁。 中央社
中職味全龍隊林智勝生涯300轟日前出爐，18日與統一獅隊比賽前，碰上挨轟紀錄苦主之一的投手王鏡銘（圖）。王鏡銘說，沒想到林智勝300轟是打挨轟率很低的樂天桃猿洋投豪勁。 中央社

中職味全龍隊林智勝16日敲出生涯300轟，今天與統一獅隊賽前見到挨轟紀錄苦主之一王鏡銘，林智勝笑喊：「300轟不是打你。」王鏡銘則笑說沒想到林智勝300轟是打挨轟率很低的豪勁。

中華職棒味全龍隊41歲老將林智勝16日在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，8局上代打上場，從樂天桃猿投手豪勁手中敲出左半邊3分全壘打，完成生涯300轟里程碑，寫下中職難得紀錄。

林智勝目前為止生涯300轟，有13轟是打統一獅隊投手潘威倫，潘威倫是最大苦主，而挨轟排名第2名是獅隊的投手王鏡銘、總計被敲出10轟。林智勝敲出破張泰山紀錄290轟的投手就是王鏡銘，當時王鏡銘對他喊話：「300轟不要再打我。」

獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，賽前林智勝看到王鏡銘第一句話就說：「我300轟沒有打你喔！」王鏡銘表示，知道被林智勝敲最多轟的是潘威倫、自己排第2，「我跟智勝說300轟不要打我，不然每次全壘打重播畫面出來一直都是我」。

目前為止生涯被林智勝打過10支全壘打，王鏡銘印象最深刻是中職生涯第一年（2010年），王鏡銘清楚記得，知道林智勝當時快要達成百轟，「在澄清湖棒球場被打出第99轟，還好100轟沒有同一天」。

從2010年開始了與林智勝職棒場上對決，王鏡銘直言林智勝跟高國慶很相似，年紀雖然都大了，但是心智不老，場上一直保持企圖心，也是追隨的目標，「身體狀況隨著年紀會下滑，如何保持一定的狀態、心態也很重要」。

被問起是否因此與林智勝對決心態不同，王鏡銘表示不會，投手丘越閃躲越不利，要勇於對決，10次打擊3次成功就是好打者，「投手有7次成功的機會，想辦法再把成功率提高」。

看到林智勝完成300轟的消息，王鏡銘笑說，當下第一反應是：「怎麼是豪勁？」豪勁變化球、速球都有一定的壓制力，是不容易被打全壘打的投手，很想知道林智勝用什麼心態打出來的，「很少被打全壘打的投手，1支就讓他成名」。

林智勝 王鏡銘

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