日職／二軍出賽王柏融3支1還選到保送 打擊率上升至.186

日職火腿隊二軍今對決橫濱DeNA隊，王柏融擔任第六棒指定打擊，總計3打數1安打，選到1次保送，火腿最終以5：2收下勝利。

王柏融二局下首次上場打擊，站著不動遭到三振。四局下則選到四壞保送，隨後隊友敲出安打，跑回本壘，火腿在該局打下5分大局。

六局下王柏融敲出一壘方向滾地球出局，八局下則敲出內野安打，火腿後續無功而返，仍搶下比賽勝利。

王柏融14日曾上場代打未敲安，終止連3戰安打。今天敲出安打後，本季二軍打擊率上升至1成86。