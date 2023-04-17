影／白髮郭源治與300轟林智勝搞笑參訪史前館南島廳

國立台灣史前文化博物館，5月19日重新開館，今邀前日職明星「大郭」郭源治、甫創造300轟的原民棒協理事長林智勝，搶先參觀南島運動員展廳，移交族名球衣展出，郭源治摸著白髮戲稱，「今天戴假髮」；林智勝則強調球衣繡原住民名字「非常驕傲」。

國立台灣史前文化博物館歷經3年整建，5月19日重新開館，新規畫南島常設展，以其中1個廳展出包括亞洲鐵人楊傳廣，舉重金牌選手郭婞淳，及各運動選手球衣、球具、獎牌，並以影片介紹選手精彩表現，前日職明星「大郭」郭源治及中職球星林智勝，今天都受邀出席展前活動。

郭源治和林智勝兩人到場後，除了仔細參觀展品、獎牌，也不改原民樂觀與幽默，郭源治拍照前還拿起帽子，讓大家看他的白髮說，「不好意思今天戴假髮」，林智勝則摸摸自己頭說，「我今天忘戴假髮」，郭也不斷提醒大家「拍照怎不微笑」…，現場笑場不斷。

「這非常驕傲！」林智勝拿著自己的原名球衣說，當初決定球衣繡原民名字時，其實非常開心，也曾經和阿公討論過，另登記前必須先去戶政登記，之後並告知球團，未來所有客場比賽球衣都用原住民名，當時沒有掙扎，只有驕傲。

林智勝說，過去大家只認識林智勝、不認識Ngayaw Ake，就像早期大家只知道張惠妹、不知道阿密特，用了原民名字後可以讓大家認識 Ngayaw Ake，是個會打棒球的、最強的原住民棒球選手。