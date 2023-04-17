中職／終於不是洋餐是台菜 兄弟打到第12場首見對手土投先發

中信兄弟隊開季起連續對戰先發洋投，將要中斷在11場，明天樂天桃猿隊推出陳克羿先發，將是兄弟今年首度碰上土投先發，差1場未追上1997年味全龍隊的12場紀錄。

兄弟開季前11戰打下5勝6敗，對戰先發投手依序是威達爾、鋼龍、羅昂、布雷克、伍鐸、鋼龍、布里悍、羅昂、布雷克、克維斯、肯特，清一色都是洋投，還沒遇過本土先發。

明天回到洲際球場出賽，兄弟推出鄭凱文、猿隊則是陳克羿，兩人都是本季首場出賽，陳克羿去年季末才在一軍初登板，生涯一軍資歷僅1先發、1後援。

兄弟中止開季起連續11場對戰洋投先發，聯盟紀錄仍是1997年龍隊開季連打12場先發洋投，當時時空背景特殊，是洋將登錄規定寬鬆的年代，而如今在註冊限額4人、一軍限制3人的年代，兄弟還能一連打11位洋投，真的很不容易。