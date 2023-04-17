日職／結束17年「波瀾萬丈」！山口俊引退宣言透露兒子想接棒

日本名投山口俊先前宣布退休，今天他發表正式引退宣言，認為自己17年生涯「波瀾萬丈」，他也透露未來人生規劃。

山口俊寫道：「我決定結束17年的棒球生涯，現在回想起來，棒球生涯真是波瀾萬丈。我要感謝球迷一路以來的支持，我要向共同奮鬥過的球員、工作人員及相關人士表示感謝。生活沒有棒球會很奇怪，我人生還很長，會繼續每天學習，盡全力挑戰各項事物，希望球迷能繼續支持。」

山口俊接著寫道，「我的兒子渴望成為職業選手，我想去看他的棒球比賽，讓我們在棒球場上一起為他歡呼。」

2019年山口俊拿下日職三冠王，2020年挑戰MLB，加盟藍鳥隊，卻留下防禦率8.06的糟糕成績。2021年先發15場比賽，去年未獲得太多機會，最終遭釋出。生涯在日職累積66勝66敗，防禦率3.36。