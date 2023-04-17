中職／應援桃猿吞3連敗遭酸「惠龍良多」 李多慧回應了

李多慧過去在韓職起亞虎隊擁有「勝利妖精」的美名，沒想到他加盟樂天桃猿隊前3戰，球隊卻都吞下敗仗。對此李多慧回應，「棒球這項運動本就無法預測，還有很多比賽，會繼續跟球迷一起努力應援。」

談到這三天比賽的感受，李多慧有感而發表示：「實際與球迷見面後真的很幸福。而且10號隊友（球迷）都很投入在應援中，我也感受到滿滿的幸福，所以現在好不想回韓國。」

樂天桃猿原先5勝1敗1和，卻苦吞三連敗，對此李多慧回應，「棒球這項運動本就無法預測，初登場就很希望球隊能獲勝，還有很多比賽，我會跟球迷一起努力應援，為了配上『勝利妖精』的稱號，我會繼續努力。」

李多慧在第二天比賽曾表演BLACKPINK成員Jisoo新歌《Flower》，獲球迷一致好評，她也透露自己平時就很愛BLACKPINK，「聽說她在台灣很有人氣，想快點展現舞蹈給球迷看，終於表現給大家看了，很幸福。因為大家熱情的反應，我也用盡全力表演。」

影片最後提到李多慧將於5月1日至7日再度登場，她坦言自己第一次來台灣仍有不足的地方，「回韓國會努力練習再來台灣，請大家多多進場為桃猿加油。」