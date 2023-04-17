中職／應援桃猿吞3連敗遭酸「惠龍良多」 李多慧回應了
李多慧過去在韓職起亞虎隊擁有「勝利妖精」的美名，沒想到他加盟樂天桃猿隊前3戰，球隊卻都吞下敗仗。對此李多慧回應，「棒球這項運動本就無法預測，還有很多比賽，會繼續跟球迷一起努力應援。」
談到這三天比賽的感受，李多慧有感而發表示：「實際與球迷見面後真的很幸福。而且10號隊友（球迷）都很投入在應援中，我也感受到滿滿的幸福，所以現在好不想回韓國。」
樂天桃猿原先5勝1敗1和，卻苦吞三連敗，對此李多慧回應，「棒球這項運動本就無法預測，初登場就很希望球隊能獲勝，還有很多比賽，我會跟球迷一起努力應援，為了配上『勝利妖精』的稱號，我會繼續努力。」
李多慧在第二天比賽曾表演BLACKPINK成員Jisoo新歌《Flower》，獲球迷一致好評，她也透露自己平時就很愛BLACKPINK，「聽說她在台灣很有人氣，想快點展現舞蹈給球迷看，終於表現給大家看了，很幸福。因為大家熱情的反應，我也用盡全力表演。」
影片最後提到李多慧將於5月1日至7日再度登場，她坦言自己第一次來台灣仍有不足的地方，「回韓國會努力練習再來台灣，請大家多多進場為桃猿加油。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言