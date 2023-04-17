中職／李多慧連3天登板後即將返韓！下次來台時間曝光

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧，14日至16日在桃園主場連3戰登場，吸引大批球迷進場朝聖，也帶來許多話題。不過她即將在明天啟程返回南韓。Rakuten Girls粉專也透露她下次來台的時間點。

李多慧上周五初登場就形成旋風，球迷紛紛驚嘆她的舞技強一個檔次。據中職官網數據，當天更吸引7651人進場，周六進場人數提升到8562人，周日下午的比賽也有7742人進場，共吸引23955人次進場看球。

Rakuten Girls粉專昨晚分享多張李多慧的應援美照，並指出她將暫時返國，貼文最後附上「期待五月」的備註，讓球迷紛紛表示期待。小編後續又在留言區透露，「李多慧下次來台的時間預計會是5月1日至5月7日。」

稍早粉專再度發文寫道，「夢想的72小時全猿主場，李多慧與台灣相約五月。」根據中職賽程，5月2日至4日，樂天桃猿將進行主場3連戰，休兵一天後再進行主場2連戰，屆時有望再度看見李多慧登板。