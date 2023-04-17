中職／環型螢幕藏桃猿異想世界 球員下輩子當大樹、煙火和寵物狗

樂天桃猿隊本季桃園球場的環型LED螢幕上處處都是亮點，伴隨著選手上場流竄而出的文字裡，是選手各式各樣的想像，林立下輩子想當樹，成晉則是要當小康家庭的寵物狗。

猿隊今年主場在賽前打序介紹及選手上場時，環形LED螢幕打上的選手檔案，除了常見的生日、身高、體重外，內容還包括喜歡的東西、兒時偶像、夢想以及下輩子想成為什麼。

新人捕手宋嘉翔寫下的內容充滿詩意，他的夢想是「在棒球界劃下一道刻痕」，下輩子想成為英國首相；下輩子想當國家元首的人還不少，陳冠宇是日本天皇，郭永維則是總統。

林立的兒時夢想是當垃圾車司機，下輩子想當樹，他解釋由來，對「夢想」這個詞彙剛有概念時，大概是小一、小二，第一個想成為的就是垃圾車司機，「應該是很多人小時候的夢想吧！看垃圾車司機把車開進來，把垃圾壓下去、轉進去，覺得很帥。」

至於下輩子為何想成為樹，林立笑說看大家都寫很多有趣的東西，「我也要寫一個沒人寫的」。他的解釋也蘊含深意，「我覺得樹很強，是因為不會因為風吹雨淋日曬而移動，從小到大很穩定的成長，那個穩定感是自己需要的。」

確實有不少選手在下輩子想成為的人事物上都寫下有趣的答案，郭嚴文下輩子想當煙火，成晉指定要當小康家庭的寵物狗，陳晨威想當BLACKPINK；陳鴻文的夢想則是成為幼稚園園長，下輩子還想繼續當職棒球員。

以下為樂天桃猿隊總教練及目前已出賽選手

曾豪駒 夢想是飛行員，下輩子的事下輩子再說。

蘇俊璋 夢想是當房東，下輩子還想當人類。

宋嘉翔 夢想是在棒球界劃下一道刻痕，下輩子想成為英國首相。

梁家榮 夢想是在台北置產，下輩子想當JOE。

林承飛 夢想是當廚師，下輩子想做這輩子爸媽的小孩。

郭永維 夢想是當FBI，下輩子想當總統。

林泓育 夢想是當打工仔，下輩子想成為禮儀師。

陳冠宇 夢想是賺大錢，下輩子想當日本天皇。

陳鴻文 夢想是當幼稚園園長，下輩子想繼續打職棒。

陳禹勳 夢想是開早餐店，下輩子想成為機長。

郭嚴文 夢想是擁有一個開心農場，下輩子想成為煙火。

蔡鎮宇 夢想是打職棒當MVP，下輩子想成為機長。

陳俊秀 夢想是打職棒，下輩子想成為Michael Jordan。

王溢正 夢想是穿西裝當老闆，下輩子想繼續當人類。

許峻暘 夢想是打職棒，下輩子還想當人類。

成晉 夢想是當公務員和打職棒，下輩子想當小康家庭的寵物狗。

林立 夢想是當垃圾車司機，下輩子想當樹。

霍爾 夢想是長命百歲，下輩子想當美國國鳥白頭海鷗。

威達爾 夢想是當職業球員，下輩子想當高爾夫球員。

邱駿威 夢想是成為卑南國小的主任，下輩子想當死侍。

廖健富 夢想是成為職棒球員，下輩子想當華爾街之狼。

豪勁 夢想是成為消防員或美式足球員，下輩子想當Angel in Heaven。

嚴宏鈞 夢想是當一個不會漏氣的人，下輩子想當神。

黃子鵬 夢想是當求生專家，下輩子想當造物者。

張梓軒 夢想是當個成功的好人，下輩子想當鋼鐵人。

朱育賢 夢想是當職業選手，下輩子想成為工程師。

邱丹 夢想是讀大學，下輩子想當比爾蓋茲。

馬傑森 夢想是打職棒，下輩子想成為和LBJ一樣強的人。

陳晨威 夢想是打職棒，下輩子想當BLACKPINK。