MiLB／鄧愷威先發挨轟吞敗 鄭宗哲連5戰敲安

旅美巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威今天先發出賽，投3.2局挨1轟、失掉4分責失分，承擔敗投；海盜隊高階1A野手鄭宗哲維持好手感，單場2安2打點、連5場出賽敲安。

美國職棒小聯盟2A舊金山巨人隊今天與華盛頓國民隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威首局就有狀況，1局下2人出局後先投出觸身球保送，接著被梅瑞吉爾多（Omar Meregildo）敲出2分砲。

鄧愷威2局下讓對手3上3下，3局下2人出局後接連投出2次四壞保送，但接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局，沒有失分。

鄧愷威4局下1人出局後被敲出二壘打、投出保送，接著又被敲出安打後退場，接替的隊友沒能止血，再接連投出四壞保送、被敲安打失掉3分，其中2分要算在鄧愷威身上。

鄧愷威今天總計用72球投3.2局，被敲出3支安打，投出7次三振、3次保送，失掉4分責失分，球隊終場以3比6吞敗，鄧愷威承擔敗投，賽後防禦率4.70。

小聯盟高階1A費城人隊與匹茲堡海盜隊比賽，兩隊陣中的台灣野手同場先發，海盜隊鄭宗哲先發打1棒、守二壘，費城人隊李灝宇先發打2棒、守二壘。

鄭宗哲1局上敲出游擊方向平飛球出局，李灝宇1局下選到保送，鄭宗哲3局上壘上有人時敲出內野安打，但隊友沒有再延續攻勢，3局下李灝宇敲出左外野方向飛球出局。

鄭宗哲5局上敲出捕手方向滾地球出局，5局下李灝宇敲出右外野方向安打，李灝宇6局上守備時因抗議判決被趕出場。

鄭宗哲7局上吞下三振，海盜隊8局打完3比2領先，9局上靠著接連保送、安打攻占滿壘，鄭宗哲滿壘時敲出右外野方向安打，一棒2分、幫助球隊拉開領先差距，海盜隊終場以5比2拿下勝利。

鄭宗哲今天總計5打數敲出2支安打，吞下1次三振，貢獻2分打點，賽後打擊率3成；李灝宇總計2打數敲出1支安打，選到1次保送，賽後打擊率2成76。