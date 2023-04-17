中職／5項打擊榜all blue 悍將單周5戰淨勝19分豪奪4勝

中華職棒打完第二周賽程，食物鏈互咬情況下沒有球隊獨強，5隊之間勝差只有1場，最大驚奇是富邦悍將隊在打擊榜上全面洗榜，21歲新人劉俊豪更以4成33打擊率居領先位置。

悍將隊扭轉第一周打完墊底的局面，上周打下4勝1敗，5戰總得失分比為36：17，團隊打擊率0.331、防禦率2.40都是5隊最佳；統一獅隊則是單周4戰全敗、2場被完封，4戰合計僅得7分、失24分，團隊打擊率0.259、防禦率6.19，投打都崩盤血淋淋呈現在戰果上。

悍將隊上周優異的打擊表現也反映在各項打擊榜上，從自主培訓轉正的劉俊豪，開季扛下先發游擊，累積30打數敲出13支安打，打擊率4成33攻上排頭。

而樂天桃猿隊大物捕手宋嘉翔昨天首度卸下蹲捕任務，擔任指定打擊，4打數沒有安打，中斷新人初登場起連8場安打，打擊率4成12排在第2；悍將隊王正棠打擊率4成04，排在第3，也是目前榜上僅有的3位「4割男」。

安打榜由王正棠的19安領先，全壘打、打點榜首是高國輝的3轟、9分打點；盜壘榜上有6人都是2盗，包括悍將隊王正棠、申皓瑋、王勝偉。