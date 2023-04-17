快訊

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

國民黨徵召時間不定 侯友宜、郭台銘陣營「等待中」各有準備

中職／童樂城堡主題日 悍將雙寶揪萊恩、盈盈一起玩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie之外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie之外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，新莊棒球場將化身為親子城堡樂園，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場，和球迷玩在一起。

悍將公布「童樂城堡」主題日，吉祥物Frankie、Bonnie發出邀請函，歡迎獅隊吉祥物萊恩和盈盈一起來到新莊球場，29日賽前4位吉祥物將同台和球迷們見面，一起在舞台活動玩遊戲和送禮物給大家。

萊恩和盈盈除了比賽中隨機出現在球場中與大家互動外，中場活動Frankie、Bonnie、萊恩和盈盈將分隊進行快腿PK賽，透過悍將APP預測最後大贏家，預測成功者將可獲得悍將APP點數。此外，兩天賽前只要「幸運巧遇」悍將雙寶，就有機會獲得夢幻棉花糖1杯。

活動期間進場的球迷，可憑內野實體票券或電子票券識別手環領取「DIY轉轉風車」，每日限量1000份，數量有限發完為止。另外，只要穿著富邦悍將服飾親子裝，進場並出示內野實體票券或電子票券識別手環，即可兌換初心旋轉木馬遊樂券2張及夢幻棉花糖1杯，每日限量50組。

富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie之外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie之外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 棒球 統一獅 中職

延伸閱讀

PLG／國王敗給鋼鐵人 楊敬敏高級酸：能體會卡總心情

中職／知道壘上無人打較好…范國宸領悍將放鬆打

中職／范國宸開轟刷出4安、4打點 悍將打爆兄弟

圖輯／中職申皓瑋轟3分砲 悍將5:2領先兄弟

相關新聞

中職／下一個300轟的重砲手？網：換回彈力球才有可能

味全龍41歲老將林智勝昨天代打敲出三分砲，生涯300轟達陣，達成史無前例的里程碑。有球迷在PTT發文發問，誰是下一位可能達陣300轟的中職砲手，引發熱議。 該文指出林智勝平均每22打席敲一發全壘

中職／5項打擊榜all blue 悍將單周5戰淨勝19分豪奪4勝

中華職棒打完第二周賽程，食物鏈互咬情況下沒有球隊獨強，5隊之間勝差只有1場，最大驚奇是富邦悍將隊在打擊榜上全面洗榜，21...

MiLB／鄧愷威先發挨轟吞敗 鄭宗哲連5戰敲安

旅美巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威今天先發出賽，投3.2局挨1轟、失掉4分責失分，承擔敗投；海盜隊高階1A野手鄭宗哲維持好手...

中職／童樂城堡主題日 悍將雙寶揪萊恩、盈盈一起玩

富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，新莊棒球場將化身為親子城堡樂園，除了有「悍將雙寶」Frank...

中職／林智勝300轟 桃猿豪勁成苦主

台灣棒壇全壘打紀錄，昨天正式推向「3字頭」的新境界。味全龍隊41歲老將林智勝8局上代打敲出三分砲，這一轟降落在桃園球場左...

中職／李多慧找男朋友？介紹男性穿搭也很厲害

樂天桃猿啦啦隊新成員李多慧，三天在台灣掀起旋風，而今天在她為球隊表演時，她的個人YT頻道也發表最新影片，名為「找男朋友」，讓不少粉絲嚇了一跳，原來是介紹男性穿搭的影片。 影片中介紹不少男性穿搭，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦