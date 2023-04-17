中職／童樂城堡主題日 悍將雙寶揪萊恩、盈盈一起玩
富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，新莊棒球場將化身為親子城堡樂園，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場，和球迷玩在一起。
悍將公布「童樂城堡」主題日，吉祥物Frankie、Bonnie發出邀請函，歡迎獅隊吉祥物萊恩和盈盈一起來到新莊球場，29日賽前4位吉祥物將同台和球迷們見面，一起在舞台活動玩遊戲和送禮物給大家。
萊恩和盈盈除了比賽中隨機出現在球場中與大家互動外，中場活動Frankie、Bonnie、萊恩和盈盈將分隊進行快腿PK賽，透過悍將APP預測最後大贏家，預測成功者將可獲得悍將APP點數。此外，兩天賽前只要「幸運巧遇」悍將雙寶，就有機會獲得夢幻棉花糖1杯。
活動期間進場的球迷，可憑內野實體票券或電子票券識別手環領取「DIY轉轉風車」，每日限量1000份，數量有限發完為止。另外，只要穿著富邦悍將服飾親子裝，進場並出示內野實體票券或電子票券識別手環，即可兌換初心旋轉木馬遊樂券2張及夢幻棉花糖1杯，每日限量50組。
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