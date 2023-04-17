中職／童樂城堡主題日 悍將雙寶揪萊恩、盈盈一起玩

富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，新莊棒球場將化身為親子城堡樂園，除了有「悍將雙寶」Frankie、Bonnie外，還特別在29日邀請統一獅隊吉祥物萊恩和盈盈來到新莊棒球場，和球迷玩在一起。

悍將公布「童樂城堡」主題日，吉祥物Frankie、Bonnie發出邀請函，歡迎獅隊吉祥物萊恩和盈盈一起來到新莊球場，29日賽前4位吉祥物將同台和球迷們見面，一起在舞台活動玩遊戲和送禮物給大家。

萊恩和盈盈除了比賽中隨機出現在球場中與大家互動外，中場活動Frankie、Bonnie、萊恩和盈盈將分隊進行快腿PK賽，透過悍將APP預測最後大贏家，預測成功者將可獲得悍將APP點數。此外，兩天賽前只要「幸運巧遇」悍將雙寶，就有機會獲得夢幻棉花糖1杯。