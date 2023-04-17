聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／下一個300轟的重砲手？網：換回彈力球才有可能
味全龍41歲老將林智勝昨天代打敲出三分砲，生涯300轟達陣，達成史無前例的里程碑。有球迷在PTT發文發問，誰是下一位可能達陣300轟的中職砲手，引發熱議。
該文指出林智勝平均每22打席敲一發全壘打，並列舉3名球員的數據，樂天桃猿朱育賢生涯敲出144轟，每19.2打席1轟；中信兄弟陳子豪110轟，每30.8打席1轟；蘇智傑106轟，每22.4打席1轟。
球迷紛紛在留言區指出，這些人都不太有機會，換回彈力球才有可能。不少人認為只能指望年輕世代，味全龍劉基鴻和統一獅林安可等人，也有球迷開玩笑指出，「張泰山復出有機會。」
46歲的張泰山現任味全龍打擊教練，職業生涯20季，多項打擊紀錄為中職紀錄。生涯累積289轟，維持第一名很長的時間，直到去年才被林智勝打破。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言