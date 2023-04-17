中職／下一個300轟的重砲手？網：換回彈力球才有可能

味全龍41歲老將林智勝昨天代打敲出三分砲，生涯300轟達陣，達成史無前例的里程碑。有球迷在PTT發文發問，誰是下一位可能達陣300轟的中職砲手，引發熱議。

該文指出林智勝平均每22打席敲一發全壘打，並列舉3名球員的數據，樂天桃猿朱育賢生涯敲出144轟，每19.2打席1轟；中信兄弟陳子豪110轟，每30.8打席1轟；蘇智傑106轟，每22.4打席1轟。

球迷紛紛在留言區指出，這些人都不太有機會，換回彈力球才有可能。不少人認為只能指望年輕世代，味全龍劉基鴻和統一獅林安可等人，也有球迷開玩笑指出，「張泰山復出有機會。」

46歲的張泰山現任味全龍打擊教練，職業生涯20季，多項打擊紀錄為中職紀錄。生涯累積289轟，維持第一名很長的時間，直到去年才被林智勝打破。