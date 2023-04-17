快訊

長榮航勤拖機作業出包！A321機翼撞破波音777機鼻畫面曝光

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／下一個300轟的重砲手？網：換回彈力球才有可能

聯合新聞網／ 綜合報導
林智勝。 圖／味全龍隊提供
林智勝。 圖／味全龍隊提供

味全龍41歲老將林智勝昨天代打敲出三分砲，生涯300轟達陣，達成史無前例的里程碑。有球迷在PTT發文發問，誰是下一位可能達陣300轟的中職砲手，引發熱議。

該文指出林智勝平均每22打席敲一發全壘打，並列舉3名球員的數據，樂天桃猿朱育賢生涯敲出144轟，每19.2打席1轟；中信兄弟陳子豪110轟，每30.8打席1轟；蘇智傑106轟，每22.4打席1轟。

球迷紛紛在留言區指出，這些人都不太有機會，換回彈力球才有可能。不少人認為只能指望年輕世代，味全龍劉基鴻和統一獅林安可等人，也有球迷開玩笑指出，「張泰山復出有機會。」

46歲的張泰山現任味全龍打擊教練，職業生涯20季，多項打擊紀錄為中職紀錄。生涯累積289轟，維持第一名很長的時間，直到去年才被林智勝打破。

林智勝

相關新聞

中職／下一個300轟的重砲手？網：換回彈力球才有可能

味全龍41歲老將林智勝昨天代打敲出三分砲，生涯300轟達陣，達成史無前例的里程碑。有球迷在PTT發文發問，誰是下一位可能達陣300轟的中職砲手，引發熱議。 該文指出林智勝平均每22打席敲一發全壘

中職／5項打擊榜all blue 悍將單周5戰淨勝19分豪奪4勝

中華職棒打完第二周賽程，食物鏈互咬情況下沒有球隊獨強，5隊之間勝差只有1場，最大驚奇是富邦悍將隊在打擊榜上全面洗榜，21...

MiLB／鄧愷威先發挨轟吞敗 鄭宗哲連5戰敲安

旅美巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威今天先發出賽，投3.2局挨1轟、失掉4分責失分，承擔敗投；海盜隊高階1A野手鄭宗哲維持好手...

中職／童樂城堡主題日 悍將雙寶揪萊恩、盈盈一起玩

富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，新莊棒球場將化身為親子城堡樂園，除了有「悍將雙寶」Frank...

中職／林智勝300轟 桃猿豪勁成苦主

台灣棒壇全壘打紀錄，昨天正式推向「3字頭」的新境界。味全龍隊41歲老將林智勝8局上代打敲出三分砲，這一轟降落在桃園球場左...

中職／李多慧找男朋友？介紹男性穿搭也很厲害

樂天桃猿啦啦隊新成員李多慧，三天在台灣掀起旋風，而今天在她為球隊表演時，她的個人YT頻道也發表最新影片，名為「找男朋友」，讓不少粉絲嚇了一跳，原來是介紹男性穿搭的影片。 影片中介紹不少男性穿搭，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦