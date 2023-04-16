青少棒／南市睽違7年挺進謝國城盃冠軍戰 勇奪亞軍

謝國城盃全國青少棒錦標賽今天冠亞軍賽，台南市民德國中對上桃園，最終雖以8比1飲恨，無緣參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區青少棒錦標賽，但雖敗猶榮。市長黃偉哲讚許小將們的優秀表現，期許球隊未來能持續精進球技，在其他球賽繼續為台南爭光。

民德國中在B組預賽分別以10比3及16比1先後輕取新北市及新竹縣，在B組冠軍賽雖未能擊敗桃園市，但未因此氣餒，敗部復活賽以3比1力克新北市，也是睽違7年再次問鼎4強賽。4強賽首役擊敗去年冠軍隊台中市，取得爭冠軍賽的門票。

今天迎戰強敵桃園，戰況激烈，雖然比分一路落後，但在4局下適時利用短打打亂了對方的節奏，追近比分，帶給對手強大的壓力，最終雖未能擊敗桃園市，但小將們在困境中仍不放棄，展現絕佳的運動風範。

黃偉哲表示，棒球是南市的重點發展項目，建立三級基層棒球發展體系，更向上銜接至大學、城市棒球隊及統一獅職棒隊，提供選手完整的銜接進路規畫，市府自110年起實施獎勵台南市績優青少棒選手銜接青棒校隊就讀訓練計畫，補助10名績優選手每月2000元培訓津貼，並減免午餐費及學雜費，鼓勵青少棒績優選手根留台南，就近持續訓練。

體育局長陳良乾說，體育局除了積極耕耘基層棒球運動，挹注資源培育棒球人才，今年U12少棒隊集訓，也以導入運動科學、提前集中訓練等方式，希望能在多元增進訓練環境下，提升台南市棒球成績。