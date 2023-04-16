青少棒／桃園新明謝國城盃奪冠 取得LLB次青少棒代表

謝國城盃青少棒賽冠軍戰桃園新明國中與台南民德國中今天交手，桃園新明先發投手劉任右7局無責失分、好投壓制，後半段打線串聯搶分，以8比1奪冠，獲LLB次青少棒賽亞太區參賽權。

112年謝國城盃全國青少棒錦標賽在台東舉行，桃園新明國中與台南民德國中爭冠，桃園新明先發投手劉任右有好表現，總計用85球投7局只被敲4支安打，4局下因守備失誤而丟掉唯一1分非責失分，有1個保送、6次三振。

桃園新明前5局打完2比1領先，6局上把握對手換投時機，打線串聯搶分，靠著單局5保送、2安、對手1次守備失誤，一口氣攻下6分、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。

桃園新明總教練黃湋志表示，比賽前半段比數較接近，但就是在等待時機，「評估對手的王牌投手差不多要下場了，剛好也讓我們等到，機會就來了，小朋友有把握住搶分」。

劉任右今天投出生涯代表作，也是升上國中之後第一次完投7局，他透露第4局時其實已經精疲力盡，還好有中場休息稍作喘氣，「讓我體力恢復滿滿，就用那力量來投完整場，也謝謝隊友打這麼多分數和守備幫忙，讓我比較輕鬆一點」。

去年桃園新明在冠軍戰不敵台中市中山國中，劉任右參與其中，今年成為隊長重新帶領同學回來挑戰，就是要完成心願，「昨天鼓勵隊友說不要太緊張，冠軍戰要放輕鬆一點，今年我們會去美國拿世界冠軍回來。」劉任右也拿下大會最有價值球員（MVP）、投手獎和打點獎。

拿下冠軍的瞬間，黃湋志和教練團開心相擁，他笑說，這2年在各大重要賽事一直「安心亞」，這次終於突破瓶頸，重返最高榮耀，「證明我們是有實力的，感謝小朋友拚勁，堅持到最後」。

桃園新明上一次在謝國城盃青少棒賽奪冠是民國110年，但當年度受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，沒能出國比賽，這次順利奪冠，取得今年LLB次青少棒賽亞太區參賽代表權。