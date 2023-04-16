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中職／龍隊去年恐猿、今年清盤 葉君璋：富邦也是啊！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職味全龍隊野手林智勝（中上）16日在樂天桃園棒球場代打上場轟出3分砲，達成生涯300轟里程碑，賽後隊友們開心高拋林智勝為他慶祝。 中央社
中職味全龍隊野手林智勝（中上）16日在樂天桃園棒球場代打上場轟出3分砲，達成生涯300轟里程碑，賽後隊友們開心高拋林智勝為他慶祝。 中央社

味全龍隊今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，首度在桃園球場完成3連戰橫掃，一反去年被猿隊吃得死死的窘境，總教練葉君璋聽聞提問有妙答，「富邦也是啊！」

龍隊在這波系列賽前兩戰依序以8：3、5：4拿下勝利，今天的第3戰由布里悍先發7局無失分，6局上先是吉力吉撈．鞏冠在滿壘時以高飛犧牲打開張分數，8局上林智勝代打敲出三分砲、生涯300轟，龍隊終場以4：0獲勝，完成3連戰清盤。

猿隊在2011年進駐桃園球場後，先前發生過8次在桃園3連戰被清盤，依序是2012年5月4到6日興農牛隊、2014年7月4到6日中信兄弟隊、2014年7月18到20日義大犀牛隊、2016年4月1到4日犀牛隊（4連戰橫掃）、2016年5月6到8日犀牛隊、2019年4月5到7日兄弟隊、2022年5月20到22日富邦悍將隊、2022年9月21到23日中信兄弟隊，龍隊寫下史上第9次、隊史第1次。

龍隊去年對猿隊搞不定，全季對戰是7勝21敗2和，今年卻在首度交手的3連戰狠咬對方3口，葉君璋被問到此事，笑答：「富邦也是啊！」龍隊去年打悍將超拿手，全年打下22勝7敗1和，今年雙方過招3場，卻都是悍將拿下勝利。

葉君璋表示，「職棒就是這樣，每年都不一樣，才會加加總總大概抓個5成勝率目標，投手安排過程是一個重點，可能今年相反，戰績就不一樣了。」

葉君璋 中信兄弟 樂天桃猿

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