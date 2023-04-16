中職／知道壘上無人打較好…范國宸領悍將放鬆打

富邦悍將隊今天以9：2擊敗中信兄弟隊，全場敲出12支安打，連兩場都攻下9分上一次已是2021年，隊長范國宸透露，教練有提醒之前都是壘上無人打擊率比較高，「我們能做的就是調整自己，放鬆上去打。」

悍將昨天以9：0擊敗統一獅隊，加上今天連兩場打下大分，前一次是2021年7月27及7月30日，不過當時戰績是1敗、1勝，今年則是2連勝，戰績5勝5敗1和衝上第三。

申皓瑋今天在5局下的3分砲，打破當下2：2平手局面，也成為勝利打點，不過單場MVP是4安、4打點的范國宸拿下，申皓瑋表示：「實至名歸，他4支4、打點多，我只有那一支，其他打席沒有做好。」

至於砲轟余謙的那發全壘打，申皓瑋表示，當下因為二、三壘有人，只想要把球朝外野打遠，「至少1分保底，沒想過要打大支的。」

范國宸今天前兩支安打都各有1分打點，7局下更轟出2分砲擴大領先，雖然日前曾遇到小段低潮，讓打擊率掉到2成81，但最近3場敲安又回升到3成64，范國宸表示：「就是慢慢調整，這3場有找回好手感，無論打擊的連動或是對投手的感覺都是。」

至於球隊近期打擊切換到高檔，范國宸表示：「這兩場有比較好的串連，希望繼續順下去，保持一樣的想法，不要給自己壓力。」他也透露教練團曾提醒球員，壘上無人的打擊率高於壘上有人，需要球員好好調整，放鬆心情上去打。