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中職／300轟要感謝貴人太多 林智勝：辜董也沒有拋棄我

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
林智勝敲出生涯300轟。圖／味全龍隊提供
林智勝敲出生涯300轟。圖／味全龍隊提供

昔日是中職史上最高薪野手，林智勝邁向300轟的這段路程，花的時間比想像中更久，他感謝一路上陪伴自己撐過低潮的貴人，包括家人、隊友、經紀公司，「中信也沒有放棄我，謝謝辜董沒有拋棄我。」

去年在9月24日台南球場炸裂生涯第299轟後，林智勝最後18場都未能再開砲，將300轟之旅延續到今年挑戰，本季第10場出賽，林智勝並未排進先發打線，而是在板凳上待命，如電影般的場景在8局上出現，林智勝代打，面對樂天桃猿隊終結者豪勁敲出三分砲。

林智勝在生涯第20季、1590場、6617打席、5760打數，完成中職史上史無前例的紀錄，今天年紀為41歲105天。

林智勝生涯經歷過多次大傷，還曾遭到球隊冷凍，若無這些場外插曲，他的300轟勢必更早到來，林智勝也坦言：「從以前到現在，真的等滿久，（300轟）至少有出來，還不算晚。」

回顧這段旅程，林智勝感性述說，「大家都有知道我這幾年發生滿多事情，最低潮、最不好時，是家人和吳大哥，有他們的陪伴才可以撐過這些日子。」他謝謝曾經同隊的隊友給予鼓勵，經紀公司的陪伴，進一步提到曾效力6季中信兄弟隊，「中信也沒有放棄我，謝謝辜董沒有拋棄我。」

家人的支持，林智勝感念在心，他透露今天有與小孩通電話，他的兒子現在都在打籃球、已經不看棒球，「今天突然跟我說加油，我還想說我今天沒上場（先發）。」

今天在桃園球場轟下台灣棒球新里程碑，林智勝感謝每個出現在生命中的貴人，「我才可以打出這樣的成績，我不會被停在這裡，會繼續往前進。」

林智勝敲出生涯300轟。圖／味全龍隊提供
林智勝敲出生涯300轟。圖／味全龍隊提供

林智勝 中職 棒球

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