快訊

竹北驚傳大範圍飄瓦斯味引恐慌 全市監測「這裡」數值超標

中職／在桃園開轟「有他的意義」 林智勝聽熟悉應援曲哽咽

一張圖看天氣！下周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

中職／在桃園開轟「有他的意義」 林智勝聽熟悉應援曲哽咽

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
林智勝敲出生涯300轟。記者陳宛晶／攝影
林智勝敲出生涯300轟。記者陳宛晶／攝影

在桃園球場畫出那道等待已久的弧線，林智勝的生涯300轟到手，在熟悉的球場、熟悉的球隊面前，一切像是冥冥之中註定，林智勝比比上方的觀眾席，他說：「打出去時，聽到這邊的聲音特別大聲。」聽到熟悉的應援曲，更是讓他渾身起雞皮疙瘩。

味全龍隊今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，林智勝未先發，第8局在1：0之際代打炸裂擊潰對手的三分砲，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生就在這一刻。

林智勝在生涯第1590場、6617打席、5760打數，以41歲105天之齡，將台灣棒壇全壘打紀錄推向「3字頭」的新境界。

「不知道會全壘打，最近狀況沒有很好，看成績就知道。」林智勝當時面對的猿隊守護神豪勁，曾締造初登板起107局未挨轟紀錄，以不易挨轟著名，林智勝也說：「他的球路非常刁鑽，去年對戰沒有安打、被三振很多次，他在搶好球時會有點偏高，以往是會失打，今天真的是運氣比較好 沒有失打，有很好的結果。」

林智勝賽後與龍隊隊友們一起走到外野的客隊應援區，隊友們將他高高拋起，讓他直呼嚇一跳；場景轉移至內野時，猿隊球迷同樣伴隨著應援曲，向他送上最誠摯的恭喜。

在桃園球場締造紀錄，對他的意義格外不同，林智勝說：「這個球場我待了5年、這支球隊待12年，在自己起步的球隊，我覺得有他的意義存在。」

林智勝回想在繞壘時，桃園球迷送上的掌聲，心裡充滿很感激，「打出去這邊聲音特別大聲，真的起雞皮疙瘩，享受在跑壘過程。」聽到熟悉的應援曲，更是令他坦言有點哽咽，「忽然放，有點嚇一跳，也很謝謝樂天球迷不吝嗇給我掌聲。」

林智勝 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／林智勝超會轟 苦主潘威倫占13轟最多

中職／下一個300轟短期難有 林智勝想繼續挑戰自己

中職／林智勝多會打！300轟誕生日 狂龍3連戰清盤桃猿

中職／林智勝300轟新里程碑 澄清湖球場62轟占最多

相關新聞

中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際線的第1轟開始，林智勝歷時近19年、6887天，完成中職史上史無前例的300轟里...

中職／在桃園開轟「有他的意義」 林智勝聽熟悉應援曲哽咽

在桃園球場畫出那道等待已久的弧線，林智勝的生涯300轟到手，在熟悉的球場、熟悉的球隊面前，一切像是冥冥之中註定，林智勝比...

日職／吳念庭被滑壘撞上天…台日球迷都擔心

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天敲出本季第一分打點，全場4打席3度上壘，西武隊也以6：2擊敗火腿隊，然而8局下守備時卻被...

中職／裁判失誤+1 錯聽「小房間」判決激出曾總拐氣成功

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰桃園球場，7局上主審邱景彥意外聽錯「小房間」判決，先比出局、再秒改安全上壘，激出猿隊教頭曾豪駒...

中職／林智勝多會打！300轟誕生日 狂龍3連戰清盤桃猿

1：0的戰局，林智勝的生涯300轟來得正是時候，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生的午後，味全龍隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，完成桃園...

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦