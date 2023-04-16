中職／在桃園開轟「有他的意義」 林智勝聽熟悉應援曲哽咽

在桃園球場畫出那道等待已久的弧線，林智勝的生涯300轟到手，在熟悉的球場、熟悉的球隊面前，一切像是冥冥之中註定，林智勝比比上方的觀眾席，他說：「打出去時，聽到這邊的聲音特別大聲。」聽到熟悉的應援曲，更是讓他渾身起雞皮疙瘩。

味全龍隊今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，林智勝未先發，第8局在1：0之際代打炸裂擊潰對手的三分砲，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生就在這一刻。

林智勝在生涯第1590場、6617打席、5760打數，以41歲105天之齡，將台灣棒壇全壘打紀錄推向「3字頭」的新境界。

「不知道會全壘打，最近狀況沒有很好，看成績就知道。」林智勝當時面對的猿隊守護神豪勁，曾締造初登板起107局未挨轟紀錄，以不易挨轟著名，林智勝也說：「他的球路非常刁鑽，去年對戰沒有安打、被三振很多次，他在搶好球時會有點偏高，以往是會失打，今天真的是運氣比較好 沒有失打，有很好的結果。」

林智勝賽後與龍隊隊友們一起走到外野的客隊應援區，隊友們將他高高拋起，讓他直呼嚇一跳；場景轉移至內野時，猿隊球迷同樣伴隨著應援曲，向他送上最誠摯的恭喜。

在桃園球場締造紀錄，對他的意義格外不同，林智勝說：「這個球場我待了5年、這支球隊待12年，在自己起步的球隊，我覺得有他的意義存在。」

林智勝回想在繞壘時，桃園球迷送上的掌聲，心裡充滿很感激，「打出去這邊聲音特別大聲，真的起雞皮疙瘩，享受在跑壘過程。」聽到熟悉的應援曲，更是令他坦言有點哽咽，「忽然放，有點嚇一跳，也很謝謝樂天球迷不吝嗇給我掌聲。」