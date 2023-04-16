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中職／肯特90公里「小便球」要球迷嚇一跳 紀錄亮問號

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將先發投手肯特。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手肯特。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊先發投手肯特今天不僅用上肩、側投交錯去混淆打者，還投出全場唯一一顆90公里超慢速曲球，讓球迷看傻眼，也因球速落差過大，賽後球速紀錄只能以雙問號顯示，肯特笑說：「這樣球迷就要專注看我投球。」

悍將今天以9：2擊倒4連勝中的中信兄弟隊，肯特先發7局被敲6支安打，丟掉2分皆非責失，另有7次三振，防禦率下修到1.42，在前兩場優質先發後，拿下本季首勝，肯特表示：「棒球是團隊運動，勝投無法預測，但很高興能夠拿下來台灣後的第一勝。」

4局上肯特對福來喜投出的第3球，球速顯示是90公里，福來喜敲成界外球，最後一顆128公里變化球還是完成三振，肯特表示，自從有了這個球種，這5年來大概1場會投個1次，「對福來喜這個打席覺得是好機會。」

肯特今天確實只丟了1次，其他106球裡最慢是117公里，根據中職球速表紀錄規定，投手最慢球速若低於單場最慢球速5公里以上，且僅1、2球時，要以「??」來標注，而肯特這球慢了28公里。

「要為比賽增添小趣味。」肯特說：「自己很享受球場上的感覺，也希望球迷每一球都要專注看。」他還模仿了心中想像球迷看到此球的反應「哇！這傢伙竟然投出90公里的球」。

肯特此戰最快球速則是143公里，常在同個打席用不同投球姿勢擾亂打者，他表示，知道自己不是速球派投手，「我沒辦法用150公里讓對手揮空三振，只能透過共軌效應、不同姿勢去混淆他們，投出不是打者想像中的球。」

肯特在小聯盟時期就曾以80多公里的「小便球」投出三振，他為這顆球路取名「stop change」，今年來到台灣後也預告比賽中可能用上，「你必須隨時注意」。

富邦悍將先發投手肯特今日投出一顆90公里慢速曲球，因球速落差過大，紀錄上只能顯示??。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將先發投手肯特今日投出一顆90公里慢速曲球，因球速落差過大，紀錄上只能顯示??。記者蘇志畬／攝影

球速 福來喜 富邦悍將

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