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中職／林智勝超會轟 苦主潘威倫占13轟最多

中央社／ 台北16日電
林智勝(左)與潘威倫。 報系資料照
林智勝(左)與潘威倫。 報系資料照

中職味全龍隊野手林智勝2004年效力La New熊時期，首度對上統一獅隊投手潘威倫就開轟，歷經20個球季的投打對決，林智勝生涯300轟當中，潘威倫貢獻13轟占最多，堪稱最大苦主。

林智勝、潘威倫同是1982年出生，元旦出生的林智勝比潘威倫還年長2個月，兩人同樣在2003年參加中職選秀，潘威倫為季前選秀狀元，早一步踏入職棒，而林智勝則在同年底代訓選秀首輪被第一金剛（樂天桃猿前身）選中，頂著狀元光環，隔年展開職棒生涯。

2004年9月18日兩人首次投打對決，林智勝毫不留情從潘威倫手中敲出全壘打，從那時起兩人纏鬥至今，最近一次林智勝砲轟潘威倫，則是去年9月24日在台南球場，林智勝生涯第299轟出爐。

林智勝中職生涯對戰超過100打席的單一投手，寥寥可數，其中以對潘威倫176打席最多，林智勝累計敲出49支安打，包括13發全壘打，在林智勝生涯300轟當中，潘威倫除了是挨轟次數最多的投手外，也是賞給林智勝最多次三振（34次）的投手。

另一名挨轟苦主同樣也是獅隊投手，王鏡銘生涯與林智勝交手的108打席中，累計被敲10發全壘打。

林智勝在去年轉戰味全龍首戰就開轟，生涯290發全壘打超越張泰山（289轟）後，成為中職新科全壘打王，之後每一轟都是中職新紀錄，堪稱中職最會打全壘打的男人。林智勝在今天再將紀錄堆高至300轟，而潘威倫至今生涯勝投數則是中職投手之最。

林智勝和潘威倫在中職的舞台上，一個是全壘打王，一個是最多勝投手，即使兩人都已經41歲，依舊用各自的方式，盡力在場上展現自己的價值。

林智勝 潘威倫 中職

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