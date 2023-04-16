中職／林智勝多會打！300轟誕生日 狂龍3連戰清盤桃猿

1：0的戰局，林智勝的生涯300轟來得正是時候，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生的午後，味全龍隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，完成桃園客場3連戰橫掃。

此戰為午場賽事，龍隊安排多人輪休，中職史上全壘打王林智勝也未排進先發打線，先在板凳上待命，如電影般的場景在8局上出現。

當時龍隊僅以1：0領先，8局上在兩出局、一二壘有人時，啟用林智勝代打，猿隊也將投手從陳冠宇換成終結者豪勁，還是無法阻擋紀錄的出現，林智勝在第3球就將小白球送出左外野全壘打牆外。

林智勝在生涯第1590場、6617打席、5760打數，以41歲105天之齡，將台灣棒壇全壘打紀錄推向「3字頭」的新境界。

猿隊「核彈頭」林立此役4打席全數上壘，前兩打席都是一壘打加盜壘成功，第3打席是二壘打，自帶創造得點圈技能，但猿隊後續攻勢都無法更進一步，包括5局下留下二、三壘的殘壘。

兩軍前5局打完還是0：0，陳鴻文在6局上遭到龍隊襲擊，拿莫．伊漾、郭天信都敲安打，劉基鴻短打造成三壘手郭嚴文的傳球失誤，滿壘之際，吉力吉撈．鞏冠以高飛犧牲打為龍隊開張分數，猿隊也在此時換投，邱駿威接手踩住煞車，幫助陳鴻文以5.1局被敲7安打、失1分收工。

龍隊先發投手布里悍則是先發7局僅被敲4安打、無失分，拿下本季首勝。

另一意外場面出現在蘇俊璋負責的7局上，張政禹打向二壘方向，二壘手林立漏了一下，判決張政禹安全上壘，猿隊提出挑戰，畫面顯示為正確判決無誤，但主審邱景彥聽完小房間的判決後先是比出「out」手勢，再更正為「safe」，讓猿隊教頭曾豪駒不滿上場爭論，而蘇俊璋隨後1球讓曾傳昇打成雙殺，最終4球抓下3個出局數。