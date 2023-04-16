快訊

一張圖看天氣！下周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

獨／沈智慧宣布參加立委初選 盧秀燕本命區掀戰端

三重女移工全裸陳屍床上 最後尋芳客撇清：付完錢就離開

中職／林智勝多會打！300轟誕生日 狂龍3連戰清盤桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
林智勝敲出生涯300轟。圖／味全龍隊提供
林智勝敲出生涯300轟。圖／味全龍隊提供

1：0的戰局，林智勝的生涯300轟來得正是時候，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生的午後，味全龍隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，完成桃園客場3連戰橫掃。

此戰為午場賽事，龍隊安排多人輪休，中職史上全壘打王林智勝也未排進先發打線，先在板凳上待命，如電影般的場景在8局上出現。

當時龍隊僅以1：0領先，8局上在兩出局、一二壘有人時，啟用林智勝代打，猿隊也將投手從陳冠宇換成終結者豪勁，還是無法阻擋紀錄的出現，林智勝在第3球就將小白球送出左外野全壘打牆外。

林智勝在生涯第1590場、6617打席、5760打數，以41歲105天之齡，將台灣棒壇全壘打紀錄推向「3字頭」的新境界。

猿隊「核彈頭」林立此役4打席全數上壘，前兩打席都是一壘打加盜壘成功，第3打席是二壘打，自帶創造得點圈技能，但猿隊後續攻勢都無法更進一步，包括5局下留下二、三壘的殘壘。

兩軍前5局打完還是0：0，陳鴻文在6局上遭到龍隊襲擊，拿莫．伊漾、郭天信都敲安打，劉基鴻短打造成三壘手郭嚴文的傳球失誤，滿壘之際，吉力吉撈．鞏冠以高飛犧牲打為龍隊開張分數，猿隊也在此時換投，邱駿威接手踩住煞車，幫助陳鴻文以5.1局被敲7安打、失1分收工。

龍隊先發投手布里悍則是先發7局僅被敲4安打、無失分，拿下本季首勝。

另一意外場面出現在蘇俊璋負責的7局上，張政禹打向二壘方向，二壘手林立漏了一下，判決張政禹安全上壘，猿隊提出挑戰，畫面顯示為正確判決無誤，但主審邱景彥聽完小房間的判決後先是比出「out」手勢，再更正為「safe」，讓猿隊教頭曾豪駒不滿上場爭論，而蘇俊璋隨後1球讓曾傳昇打成雙殺，最終4球抓下3個出局數。

林智勝

延伸閱讀

中職／林智勝300轟新里程碑 澄清湖球場62轟占最多

中職／熬過傷勢低潮 林智勝生涯第20個球季完成300轟里程碑

中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

中職／林智勝連打7場後休兵 葉總：忘記他40歲

相關新聞

中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際線的第1轟開始，林智勝歷時近19年、6887天，完成中職史上史無前例的300轟里...

日職／吳念庭被滑壘撞上天…台日球迷都擔心

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天敲出本季第一分打點，全場4打席3度上壘，西武隊也以6：2擊敗火腿隊，然而8局下守備時卻被...

中職／裁判失誤+1 錯聽「小房間」判決激出曾總拐氣成功

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰桃園球場，7局上主審邱景彥意外聽錯「小房間」判決，先比出局、再秒改安全上壘，激出猿隊教頭曾豪駒...

中職／林智勝多會打！300轟誕生日 狂龍3連戰清盤桃猿

1：0的戰局，林智勝的生涯300轟來得正是時候，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生的午後，味全龍隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，完成桃園...

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示...

中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

去年味全龍隊伸出的橄欖枝，成為高國輝今年延續選手生涯的關鍵，龍隊總教練葉君璋還原當時想找他的念頭，看好他的打擊對龍隊會有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦