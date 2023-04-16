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中職／下一個300轟短期難有 林智勝想繼續挑戰自己

中央社／ 台北16日電
中華職棒味全龍隊16日作客樂天桃園棒球場，交手樂天桃猿隊，老將林智勝（前）8局代打上陣，成功開轟，也是他中職生涯第300轟。 中央社
中華職棒味全龍隊16日作客樂天桃園棒球場，交手樂天桃猿隊，老將林智勝（前）8局代打上陣，成功開轟，也是他中職生涯第300轟。 中央社

41歲「大師兄」林智勝中職第20個球季，完成生涯300轟里程碑、史上第一人，短期內有人要超越不是容易事，且林智勝不想止步於此，珍惜續當球員機會的他，想要繼續挑戰自己。

中職退役球星張泰山2015年9月20日以38歲又324天年紀完成生涯289轟、為史上最多轟紀錄，等了6年，林智勝以39歲又323天年紀，在2021年11月21日追平紀錄，2022年4月3日以40歲又92天年紀、敲出生涯第290轟、成為中職新任全壘打王。

「身體健康、穩定出賽」是林智勝口中最重要卻也最難做到的事，如果沒有這些年大小傷勢影響，林智勝的300轟或許會來得更早一點。

從2004年、年僅22歲的林智勝敲出中職生涯首轟，到41歲的林智勝繼續在場上推進紀錄，每次談起紀錄，林智勝總是輕描淡寫的說不特別在意，這些年大小傷勢，林智勝曾表示，每天早上起床第一個感覺就是全身痠痛。

要能克服傷勢、穩定出賽對職棒球員來說都是挑戰，林智勝樹立「智勝障礙」，要出現下一個中職300轟球員短期內應該不容易，林智勝、張泰山之後，生涯全壘打數累積最多的，則是統一獅隊野手林益全的205轟。

現役球員中全壘打數排名接續在後的，依序為樂天桃猿隊林泓育累計196轟、全壘打數排名史上第4，富邦悍將隊野手高國輝的170轟，以及中信兄弟野手張志豪的158轟。

即使在今年季前差300轟里程碑僅差一步，林智勝終於在今天達成，不過他沒因此滿足，曾喊出今年球季打完要達成生涯310轟的他，意味給自己的目標就是超越去年的10支全壘打，如今在季初他就轟下紀錄，繼續挑戰給自己設定的新目標相信也不是難事。

林智勝 中職

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