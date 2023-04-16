中職／林智勝300轟新里程碑 澄清湖球場62轟占最多

大力一揮將球送向桃園棒球場外野，味全龍隊野手林智勝在中職20個球季，持續用手上的球棒寫紀錄，生涯300轟遍及全台14座球場，其中以高雄澄清湖棒球場占62轟最多。

現年41歲的林智勝2003年參加代訓選秀首輪獲得第一金剛（樂天桃猿前身）青睞，成為選秀狀元，自2004年展開中職生涯，同年6月8日在嘉義市棒球場，面對中信鯨洋投邏逤（Rusty Meacham）敲出生涯首轟，開啟他邁向中職「最會轟」男人的第一步。

後來達達集團接手第一金剛隊經營權，將球隊名稱改為La New熊隊，而熊隊早期以高雄澄清湖棒球場為主場，2011年遷移至桃園棒球場，並改名Lamigo桃猿。林智勝在所效力第一支中職球隊共待12個球季，而生涯300轟當中，2座有地緣之利的主場球場全壘打產量就超過4成，澄清湖、桃園各占62轟、61轟，排名前2名。

澄清湖棒球場對於林智勝而言，同樣也是別具意義，他花了近6年時間、於2010年4月1日在此地完成重要百轟里程碑，去年10發全壘打中也有3轟來自澄清湖球場，比例相當高。

林智勝中職生涯20個球季當中，從北部的天母、新莊棒球場，到台中、台南，再往南走的屏東，以及東部羅東、花蓮，全台灣14座球場中都留下他開轟的紀錄。

除澄清湖、桃園球場外，林智勝即使作客新莊棒球場，長程砲火同樣驚人，讓主場球隊不能小覷，新莊累積41轟，排名第3。

林智勝在2016年加盟中信兄弟，成為「黃衫軍」的一員，而在兄弟隊主場台中洲際棒球場至今也累積37轟。

林智勝在去年4月3日披上味全龍隊戰袍首戰，敲出生涯第290轟後，正式超越張泰山，成為中職新科全壘打王，從那之後每一發全壘打都成為話題。

今天的300轟確立了新里程碑，只要林智勝站上打擊區，各地球迷未來都有機會見證林智勝將紀錄推向新高。