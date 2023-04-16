中職／范國宸開轟刷出4安、4打點 悍將打爆兄弟

昨天才打下9分的富邦悍將隊今天延續火力輸出，范國宸單場4安、4分打點包括1轟，申皓瑋也炸出一發超前三分砲，最終以9：2贏球，斬斷中信兄弟隊的4連勝，團隊累積7轟暫居聯盟最多。

范國宸今天面對兄弟先發投手余謙3打席皆敲安，1局下一、三壘有人的一壘打帶有1分打點，3局下敲出二壘安打，5局下也有一支一壘打，7局下面對徐基麟則是在2出局後轟出右外野兩分砲，擴大領先到7：2。

范國宸的前2分打點一度幫助悍將領先，不過5局上兄弟靠著王威晨安打、江坤宇內野滾地製造失誤，站上二、三壘， 岳政華一棒敲回2分追平。

而5局下則是申皓瑋在1出局二、三壘有人時，一棒將球送到左外野全壘打牆外，這發超前三分砲的苦主是余謙。

悍將先發投手肯特以107球投完7局，被敲6支安打，丟掉2分皆非責失，另有7次三振，防禦率下修到1.42，也拿下本季首勝；兄弟先發投手余謙則是5局掉5分吞敗。