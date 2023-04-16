快訊

一張圖看天氣！下周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

獨／沈智慧宣布參加立委初選 盧秀燕本命區掀戰端

三重女移工全裸陳屍床上 最後尋芳客撇清：付完錢就離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／范國宸開轟刷出4安、4打點 悍將打爆兄弟

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將范國宸3局下敲出帶有一分打點二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將范國宸3局下敲出帶有一分打點二壘安打。記者余承翰／攝影

昨天才打下9分的富邦悍將隊今天延續火力輸出，范國宸單場4安、4分打點包括1轟，申皓瑋也炸出一發超前三分砲，最終以9：2贏球，斬斷中信兄弟隊的4連勝，團隊累積7轟暫居聯盟最多。

范國宸今天面對兄弟先發投手余謙3打席皆敲安，1局下一、三壘有人的一壘打帶有1分打點，3局下敲出二壘安打，5局下也有一支一壘打，7局下面對徐基麟則是在2出局後轟出右外野兩分砲，擴大領先到7：2。

范國宸的前2分打點一度幫助悍將領先，不過5局上兄弟靠著王威晨安打、江坤宇內野滾地製造失誤，站上二、三壘， 岳政華一棒敲回2分追平。

而5局下則是申皓瑋在1出局二、三壘有人時，一棒將球送到左外野全壘打牆外，這發超前三分砲的苦主是余謙。

悍將先發投手肯特以107球投完7局，被敲6支安打，丟掉2分皆非責失，另有7次三振，防禦率下修到1.42，也拿下本季首勝；兄弟先發投手余謙則是5局掉5分吞敗。

余謙 范國宸

延伸閱讀

中職／投完代表作下一場…余謙掉5分創新高

中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

中職／范國宸罕見單場兩次失誤 賽後沉澱完全不看棒球

中職／拿出王建民真傳伸卡 余謙預想「被300轟」沒成真

相關新聞

中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際線的第1轟開始，林智勝歷時近19年、6887天，完成中職史上史無前例的300轟里...

日職／吳念庭被滑壘撞上天…台日球迷都擔心

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天敲出本季第一分打點，全場4打席3度上壘，西武隊也以6：2擊敗火腿隊，然而8局下守備時卻被...

中職／裁判失誤+1 錯聽「小房間」判決激出曾總拐氣成功

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰桃園球場，7局上主審邱景彥意外聽錯「小房間」判決，先比出局、再秒改安全上壘，激出猿隊教頭曾豪駒...

中職／林智勝多會打！300轟誕生日 狂龍3連戰清盤桃猿

1：0的戰局，林智勝的生涯300轟來得正是時候，一項台灣棒壇偉大紀錄誕生的午後，味全龍隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，完成桃園...

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示...

中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

去年味全龍隊伸出的橄欖枝，成為高國輝今年延續選手生涯的關鍵，龍隊總教練葉君璋還原當時想找他的念頭，看好他的打擊對龍隊會有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦