快訊

中職／史無前例300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

日職／吳念庭被對手滑壘「撞翻一圈」 表情痛苦一拐一拐退場

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林智勝達陣生涯300轟，將中職全壘打王的高度推向新境界。本報資料照片
林智勝達陣生涯300轟，將中職全壘打王的高度推向新境界。本報資料照片

2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際線的第1轟開始，林智勝歷時近19年、6887天，完成中職史上史無前例的300轟里程碑，樂天桃猿隊終結者豪勁成為紀錄苦主，8局上被他炸出一發三分砲。

去年在9月24日在台南球場炸裂生涯第299轟後，林智勝最後18場都未能再開砲，將300轟之旅延續到今年挑戰，本季第10場出賽，林智勝並未排進先發打線，而是在板凳上待命，如電影般的場景在8局上出現。

龍隊僅以1：0領先，8局上在兩出局、一二壘有人時，啟用林智勝代打，猿隊也將投手從陳冠宇換成終結者豪勁，還是無法阻擋紀錄的出現，林智勝在第2球就將小白球送出左外野全壘打牆外。

林智勝在生涯第1590場、6617打席、5760打數，完成第300轟，達成紀錄時的年紀為41歲105天。

林智勝的300轟分布球場，前5名依序是澄清湖62轟、桃園60轟、新莊41轟、洲際37轟、台南35轟，苦主榜前3名則是潘威倫13轟、王鏡銘10轟、蔡明晋8轟，王溢正、林英傑、葉丁仁都是挨了6轟並列第4。

林智勝 樂天桃猿 林英傑

延伸閱讀

中職／林智勝連打7場後休兵 葉總：忘記他40歲

中職／鄭浩均三振林智勝開始順 助總與葉總都給好評

中職／主場開幕沒漏氣！林智勝高飛致勝打 龍隊逆轉勝

中職／林智勝300轟計數器左外野亮相 開轟擊中送床墊

相關新聞

中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際線的第1轟開始，林智勝歷時近19年、6887天，完成中職史上史無前例的300轟里...

日職／吳念庭被滑壘撞上天…台日球迷都擔心

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天敲出本季第一分打點，全場4打席3度上壘，西武隊也以6：2擊敗火腿隊，然而8局下守備時卻被...

中職／裁判失誤+1 錯聽「小房間」判決激出曾總拐氣成功

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰桃園球場，7局上主審邱景彥意外聽錯「小房間」判決，先比出局、再秒改安全上壘，激出猿隊教頭曾豪駒...

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示...

中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

去年味全龍隊伸出的橄欖枝，成為高國輝今年延續選手生涯的關鍵，龍隊總教練葉君璋還原當時想找他的念頭，看好他的打擊對龍隊會有...

中職／投完代表作下一場…余謙掉5分創新高

前一場先發才投出生涯代表作，中信兄弟隊投手余謙今天被富邦悍將隊暴打5分，刷新個人單場失分新高，也讓兄弟打完前5局陷入3分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦