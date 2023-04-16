中職／300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

2004年6月8日在嘉義市棒球場畫破天際線的第1轟開始，林智勝歷時近19年、6887天，完成中職史上史無前例的300轟里程碑，樂天桃猿隊終結者豪勁成為紀錄苦主，8局上被他炸出一發三分砲。

去年在9月24日在台南球場炸裂生涯第299轟後，林智勝最後18場都未能再開砲，將300轟之旅延續到今年挑戰，本季第10場出賽，林智勝並未排進先發打線，而是在板凳上待命，如電影般的場景在8局上出現。

龍隊僅以1：0領先，8局上在兩出局、一二壘有人時，啟用林智勝代打，猿隊也將投手從陳冠宇換成終結者豪勁，還是無法阻擋紀錄的出現，林智勝在第2球就將小白球送出左外野全壘打牆外。

林智勝在生涯第1590場、6617打席、5760打數，完成第300轟，達成紀錄時的年紀為41歲105天。

林智勝的300轟分布球場，前5名依序是澄清湖62轟、桃園60轟、新莊41轟、洲際37轟、台南35轟，苦主榜前3名則是潘威倫13轟、王鏡銘10轟、蔡明晋8轟，王溢正、林英傑、葉丁仁都是挨了6轟並列第4。