中職／投完代表作下一場…余謙掉5分創新高

前一場先發才投出生涯代表作，中信兄弟隊投手余謙今天被富邦悍將隊暴打5分，刷新個人單場失分新高，也讓兄弟打完前5局陷入3分落後的不利局面。

余謙本季初登板對味全龍隊，以99球投完7局僅掉1分，被敲4支安打，在4月9日生日當天拿下勝投，總教練林威助也評價：「這是他第一場代表作。」

不過今天在新莊棒球場對上悍將，余謙首局被敲2支安打，另有1次四壞保送，丟掉1分，3局下則是被敲2支安打而掉分，這兩分都是遭到范國宸狙擊，今天3次對戰都被范國宸敲出安打。

兄弟打線雖然在5局上扳平比數，但5局下余謙又是安打、保送開局，1出局後面對申皓瑋投出的第一球，就被轟出左外野全壘打牆外，單局丟掉3分。

余謙退場時兄弟以2：5落後，而他的成績停在84球、投5局，被敲7支安打追平個人單場最多，丟掉5分是個人新高，不過2021年5月14日對龍隊先發1.1局掉4分還是較為慘烈。