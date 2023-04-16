中職／裁判失誤+1 錯聽「小房間」判決激出曾總拐氣成功

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰桃園球場，7局上主審邱景彥意外聽錯「小房間」判決，先比出局、再秒改安全上壘，激出猿隊教頭曾豪駒，上演罕見狀況。

意外場面出現在猿隊後援投手蘇俊璋負責的7局上，張政禹打向二壘方向，二壘手林立漏了一下再傳一壘，張政禹靠失誤站上一壘。

猿隊提出挑戰，畫面顯示為正確判決無誤，但主審邱景彥聽完「小房間」的判決後，先是比出「out」手勢，回頭看了一下，再趕緊更正為「safe」，在海景第一排見證裁判「失誤」的曾傳昇，還當場綜藝摔。

邱景彥比耳朵承認是自己聽錯，但已引起猿隊教頭曾豪駒不滿，上前與主審爭論，日籍首席教練古久保健二也趕緊上場，擋在曾豪駒與裁判中間。