日職／吳念庭被滑壘撞上天…台日球迷都擔心

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天敲出本季第一分打點，全場4打席3度上壘，西武隊也以6：2擊敗火腿隊，然而8局下守備時卻被對手滑壘鏟倒，在空中翻了一圈才落地，最後是教練攙扶下提前退場，令台灣、日本球迷都憂心。

事情發生在8局下火腿隊進攻時，今川優馬敲出安打，一壘上的江越大賀拚搶三壘，滑壘時撞到站在壘包前準備接球的吳念庭，力道大到吳念庭雙腳離地、再跌落地面，表情十分痛苦，不斷摸著右小腿，最後在攙扶之下、一拐一拐地退場。

吳念庭今天先發第二棒、三壘手，首打席吞下三振，3局上則是在前一棒愛斗敲出二壘打後，補上一支1分打點安打，後面5局、8局上都選到四壞保送，對於敲出適時安打，吳念庭表示：「因為收到了任務，無論在什麼位置都要做好準備，能夠適時一擊真是太好了。」

不過8局下吳念庭傷退，今天總計4打席、2打數1安打，另有2次四壞保送，1分打點、1得分，本季第4場一軍出賽，其中3場有安打，今天賽後打擊率來到3成整。

吳念庭的打點是西武隊本場第2分，第1分是培頓（Mark Payton）2局上的高飛犧牲打，8局上中村剛也的高飛犧牲打送回吳念庭，9局上則是2出局後、滿壘，靠著對手2次暴投，兵不血刃再添3分。

吳念庭的傷退消息傳出，不僅台灣球迷紛紛祈禱「希望吳念庭沒事」、「拜託別受傷」，日本球迷也說：「好擔心吳念庭」、「在空中翻了一圈，好恐怖」。

吳念庭被滑壘鏟倒傷退：