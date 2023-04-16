中職／林哲瑄揣摩賈吉打擊預備動作 稱讚年輕球員更成熟

中職富邦悍將隊野手林哲瑄打擊近況不錯，他和高國輝一同揣摩美職強打賈吉的打擊預備動作感覺不錯，林哲瑄也稱讚陣中年輕球員更成熟，「讓球隊會更有競爭力，希望保持下去」。

中職富邦悍將隊野手林哲瑄開季打擊狀況調整得不錯，昨天與統一獅隊交手，單場4打數敲出3支安打，包括1支二壘打，高國輝昨天同場單場雙響砲，也有好表現。

林哲瑄透露開刀後歸隊初期，有發現揮棒時手會有「翻掉」狀況，造成比較多的滾地球出現，過程中一直跟高國輝討論動作的調整。

林哲瑄表示，後來在網路上看到美職紐約洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）打擊預備動作，會有棒尾上擺跟投手節奏的動作，觀察高國輝過去狀況好時，其實也會有類似的動作，揣摩過後在攻擊上有不錯的效果。

林哲瑄表示，開季打擊感覺不錯，但有時候還是會受到一點情緒影響，自認在本壘板紀律選球這部分表現不差，但有時候被好球帶影響，就會影響到打擊的節奏、選球的信心等，甚至會開始追打壞球，希望可以維持好的攻擊節奏。

悍將今年有不少年輕球員開季也打出不錯成績，像是劉俊豪、孔念恩等人，林哲瑄表示，這些年輕選手都比以前更成熟了，也幫助球隊提升戰力，是很好的良性競爭，希望他們可以繼續保持。