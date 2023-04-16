快訊

日職／吳念庭被對手滑壘「撞翻一圈」 表情痛苦一拐一拐退場

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠遭法官打臉

中職／林哲瑄揣摩賈吉打擊預備動作 稱讚年輕球員更成熟

中央社／ 新北16日電
中華職棒富邦悍將隊野手林哲瑄（右）打擊近況不錯，他16日受訪表示，自認在本壘板紀律選球這部分表現不差，但有時候被好球帶影響，就會影響到打擊節奏、選球信心等，甚至會開始追打壞球，希望可以維持好的攻擊節奏。（富邦悍將提供） 中央社
中華職棒富邦悍將隊野手林哲瑄（右）打擊近況不錯，他16日受訪表示，自認在本壘板紀律選球這部分表現不差，但有時候被好球帶影響，就會影響到打擊節奏、選球信心等，甚至會開始追打壞球，希望可以維持好的攻擊節奏。（富邦悍將提供） 中央社

中職富邦悍將隊野手林哲瑄打擊近況不錯，他和高國輝一同揣摩美職強打賈吉的打擊預備動作感覺不錯，林哲瑄也稱讚陣中年輕球員更成熟，「讓球隊會更有競爭力，希望保持下去」。

中職富邦悍將隊野手林哲瑄開季打擊狀況調整得不錯，昨天與統一獅隊交手，單場4打數敲出3支安打，包括1支二壘打，高國輝昨天同場單場雙響砲，也有好表現。

林哲瑄透露開刀後歸隊初期，有發現揮棒時手會有「翻掉」狀況，造成比較多的滾地球出現，過程中一直跟高國輝討論動作的調整。

林哲瑄表示，後來在網路上看到美職紐約洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）打擊預備動作，會有棒尾上擺跟投手節奏的動作，觀察高國輝過去狀況好時，其實也會有類似的動作，揣摩過後在攻擊上有不錯的效果。

林哲瑄表示，開季打擊感覺不錯，但有時候還是會受到一點情緒影響，自認在本壘板紀律選球這部分表現不差，但有時候被好球帶影響，就會影響到打擊的節奏、選球的信心等，甚至會開始追打壞球，希望可以維持好的攻擊節奏。

悍將今年有不少年輕球員開季也打出不錯成績，像是劉俊豪、孔念恩等人，林哲瑄表示，這些年輕選手都比以前更成熟了，也幫助球隊提升戰力，是很好的良性競爭，希望他們可以繼續保持。

林哲瑄 高國輝 富邦悍將

延伸閱讀

中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

中職／去年是很失敗的賽季…高國輝想留住好的感覺

中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

MLB／賈吉雙響砲率洋基二連勝 「難過」金鶯修改圍牆距離

相關新聞

日職／吳念庭被滑壘撞上天…台日球迷都擔心

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天敲出本季第一分打點，全場4打席3度上壘，西武隊也以6：2擊敗火腿隊，然而8局下守備時卻被...

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示...

中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

去年味全龍隊伸出的橄欖枝，成為高國輝今年延續選手生涯的關鍵，龍隊總教練葉君璋還原當時想找他的念頭，看好他的打擊對龍隊會有...

中職／林哲瑄揣摩賈吉打擊預備動作 稱讚年輕球員更成熟

中職富邦悍將隊野手林哲瑄打擊近況不錯，他和高國輝一同揣摩美職強打賈吉的打擊預備動作感覺不錯，林哲瑄也稱讚陣中年輕球員更成...

少棒／福林奪國小硬式棒球聯賽首冠 教頭章子健感動落淚

國小硬式棒球聯賽北市福林雖然首戰就吞敗，但一路打進冠軍戰，今天冠軍戰靠著隊長楊閎宇好投壓制，以6比4擊敗桃園市龜山國小、...

中職／開球背號選「0→1」有深意 楊俊瀚籃球也略懂

富邦悍將與富邦金控攜手舉辦「全員Run For Green」主題日，今天在新莊棒球場賽事邀請到「最速男神」楊俊瀚開球，直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦