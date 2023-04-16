少棒／福林奪國小硬式棒球聯賽首冠 教頭章子健感動落淚

國小硬式棒球聯賽北市福林雖然首戰就吞敗，但一路打進冠軍戰，今天冠軍戰靠著隊長楊閎宇好投壓制，以6比4擊敗桃園市龜山國小、拿下隊史首冠，總教練章子健感動落淚。

台北市福林國小棒球隊在此次111學年度國小棒球聯賽（硬式組）首場比賽就吞敗，一度在淘汰邊緣，但福林展現韌性，冠軍戰與桃園市龜山國小交手，開賽靠著彭可群、張恩碩、陳子青安打攻下2分。

龜山則在2局下以高飛犧牲打打破鴨蛋，福林3局上再下一城，到了5局上再添3分保險分，取得6比1領先。

龜山前5局受制於福林先發投手楊閎宇壓制，6局下展開反攻，葉青翰、賴煜峻、蔡元浩都敲出安打，福林雖緊急換投，不過又出現投手犯規送分，劉祐安再補上三壘安打，一口氣追回3分，不過龜山攻勢沒能延續，福林順利拿下勝利。

章子健賽後流下感動眼淚表示，自預賽第一場輸球，每天心情上下起伏，但這批小朋友卻能力爭上游，蠻驚奇的。

楊閎宇投5.2局失掉4分，幫助球隊拿下勝利，是勝投也拿下大會最有價值球員（MVP），章子健稱讚他壓制得很好，「他不怯場，有危機時懂得變化節奏。」楊閎宇則表示，第一次投冠軍戰，會緊張、壓力大，但也相信自己，想辦法平常心面對。

福林奪下隊史國小硬式棒球聯賽首冠，章子健表示，聯賽是難度最高的比賽，因為各縣市指標球隊都出來，「冠軍不是我一個人的，是團隊達成，感謝校方、教練團、家人以及陽信銀行的支持，才能創造佳績」。