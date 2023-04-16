中職／泰樂二軍不理想投手教練再溝通 鄭凱文也是人選

中職中信兄弟隊先發投手輪值安排，洋投泰樂最快18日可以歸隊，但他上一場二軍出賽表現不理想，總教練林威助表示，投手教練會再溝通，本土投手鄭凱文也有可能是人選。

中華職棒中信兄弟隊泰樂3日下二軍，最快18日可以回到一軍先發輪值，但泰樂12日在二軍出賽狀況不是很理想，對富邦悍將隊投1.1局被敲6支安打，失掉8分（6分責失分）吞敗。

兄弟總教練林威助表示，正常狀況泰樂18日可以回一軍輪值，但他上一場二軍出賽調整沒有很好，要看投手教練怎麼跟他溝通，本土投手鄭凱文如果狀況正常的話，「2人都有可能」。

至於目前一軍本土先發投手有吳哲源、鄭浩均和余謙，林威助表示，鄭浩均上一場先發出賽後半段反映手有點緊繃，但隔天又表示都正常了，防護員評估和檢查也都正常，應該會照著正常輪值走，如果鄭浩均下一次牛棚有狀況再調整。

另一名一軍先發輪值洋投德保拉14日出賽，總計投6局被敲出偏多13支安打，失掉5分（3分責失分）、拿下勝投；林威助表示，德保拉上一場出賽指甲有一點裂掉，但覺得還可以，會繼續觀察他下一次的表現。

先前因為左手肘不適下二軍的洋投象魔力，兄弟球團回覆，象魔力的狀況和投手吳哲源的薪資問題，本週會有比較明確的方向，到時會一併說明。