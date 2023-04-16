快訊

日職／吳念庭被對手滑壘「撞翻一圈」 表情痛苦一拐一拐退場

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠遭法官打臉

中職／泰樂二軍不理想投手教練再溝通 鄭凱文也是人選

中央社／ 新北16日電
中職中信兄弟隊先發投手輪值安排，洋投泰樂最快18日可以歸隊，但他上一場二軍出賽表現不理想，總教練林威助表示，投手教練會再溝通，本土投手鄭凱文（圖）也有可能是人選。（中信兄弟提供）
中職中信兄弟隊先發投手輪值安排，洋投泰樂最快18日可以歸隊，但他上一場二軍出賽表現不理想，總教練林威助表示，投手教練會再溝通，本土投手鄭凱文（圖）也有可能是人選。（中信兄弟提供）

中職中信兄弟隊先發投手輪值安排，洋投泰樂最快18日可以歸隊，但他上一場二軍出賽表現不理想，總教練林威助表示，投手教練會再溝通，本土投手鄭凱文也有可能是人選。

中華職棒中信兄弟隊泰樂3日下二軍，最快18日可以回到一軍先發輪值，但泰樂12日在二軍出賽狀況不是很理想，對富邦悍將隊投1.1局被敲6支安打，失掉8分（6分責失分）吞敗。

兄弟總教練林威助表示，正常狀況泰樂18日可以回一軍輪值，但他上一場二軍出賽調整沒有很好，要看投手教練怎麼跟他溝通，本土投手鄭凱文如果狀況正常的話，「2人都有可能」。

至於目前一軍本土先發投手有吳哲源、鄭浩均和余謙，林威助表示，鄭浩均上一場先發出賽後半段反映手有點緊繃，但隔天又表示都正常了，防護員評估和檢查也都正常，應該會照著正常輪值走，如果鄭浩均下一次牛棚有狀況再調整。

另一名一軍先發輪值洋投德保拉14日出賽，總計投6局被敲出偏多13支安打，失掉5分（3分責失分）、拿下勝投；林威助表示，德保拉上一場出賽指甲有一點裂掉，但覺得還可以，會繼續觀察他下一次的表現。

先前因為左手肘不適下二軍的洋投象魔力，兄弟球團回覆，象魔力的狀況和投手吳哲源的薪資問題，本週會有比較明確的方向，到時會一併說明。

林威助 鄭浩均 中信兄弟

延伸閱讀

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中職／吳哲源7局無失分技壓羅昂 助總暴氣抗議成插曲

中職／吳哲源CP值破表 值得拿一張優渥合約

中職／「洋投套餐」吃到飽兄弟陷低潮 助總：找機會突破

相關新聞

日職／吳念庭敲關鍵安、選2保送 守備時遭撞傷退

日職西武獅隊好手吳念庭今天先發出賽，在第3局敲出帶有1分打點的關鍵安打，還選到2次保送，終場西武以6比2擊敗日本火腿隊，...

中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示...

中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

去年味全龍隊伸出的橄欖枝，成為高國輝今年延續選手生涯的關鍵，龍隊總教練葉君璋還原當時想找他的念頭，看好他的打擊對龍隊會有...

少棒／福林奪國小硬式棒球聯賽首冠 教頭章子健感動落淚

國小硬式棒球聯賽北市福林雖然首戰就吞敗，但一路打進冠軍戰，今天冠軍戰靠著隊長楊閎宇好投壓制，以6比4擊敗桃園市龜山國小、...

中職／開球背號選「0→1」有深意 楊俊瀚籃球也略懂

富邦悍將與富邦金控攜手舉辦「全員Run For Green」主題日，今天在新莊棒球場賽事邀請到「最速男神」楊俊瀚開球，直...

中職／9分差還是上賴智垣 丘總解釋原因

富邦悍將隊本季前10場比賽，投手賴智垣上了8場，照這個進度有機會打破單季最多出賽紀錄，昨天更在9分差之下登板，總教練丘昌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦