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中職／開球背號選「0→1」有深意 楊俊瀚籃球也略懂

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將「全員Run For Green」主題日，邀請到「最速男神」楊俊瀚開球。記者余承翰／攝影
富邦悍將「全員Run For Green」主題日，邀請到「最速男神」楊俊瀚開球。記者余承翰／攝影

富邦悍將與富邦金控攜手舉辦「全員Run For Green」主題日，今天在新莊棒球場賽事邀請到「最速男神」楊俊瀚開球，直達本壘捕手手套，接球的外野手廖柏勳是當兵同梯，偷爆料楊俊瀚打籃球能力堪比專業，楊俊瀚笑回：「只是略懂。」

楊俊瀚今天從外野跑到投手丘的橋段就是廖柏勳建議，而他選的背號也很有意思，是「0→1」，象徵從無到有，楊俊瀚解釋，那時候要選擇背號時考慮很多，希望跟自己有關，「用這樣的方式，去描述自己是如何去追求突破。」

這是楊俊瀚第二次到中職開球，前次為2017年中信兄弟開球，當時穿上「9.99」背號追求跑進10秒內，兩次都很有梗，不過對於開球表現，楊俊瀚坦言多少還是會緊張，「上去手在抖，練習的時候投比較好。」

楊俊瀚跟悍將很有緣，開球搭配捕手廖柏勳有著當兵同梯情誼，當年進入台灣體育大學就讀也是悍將領隊林華韋力邀，楊俊瀚表示，因為高中學長陳傑也是在台體大唸書，才因此認識當時還是校長的林華韋。

聽到楊俊瀚要來開球，廖柏勳主動爭取當捕手，因為2020年兩人一起服役，下午自由運動時間常常一起打籃球，「他真的很厲害，不說他專長田徑，會以為是打籃球的，運球、傳球協調性很好。」

楊俊瀚則笑說：「哪有這麼矮的籃球員啦，跟棒球一樣，我只是略懂而已，小時候接觸比較多運動，對後來專項這邊其實也都有幫助。」

楊俊瀚上個月在原住民運動會拿下個人在賽會的第10面金牌，接下來預計4月27日開始要到日本廣島、靜岡、大阪參加三場賽事，下半年則有亞錦賽、世錦賽以及亞運在等著他。

富邦悍將「全員Run For Green」主題日，邀請到「最速男神」楊俊瀚（中）開球，捕手是當兵同梯、悍將外野手廖柏勳（左）。記者余承翰／攝影
富邦悍將「全員Run For Green」主題日，邀請到「最速男神」楊俊瀚（中）開球，捕手是當兵同梯、悍將外野手廖柏勳（左）。記者余承翰／攝影
富邦悍將「全員Run For Green」主題日，邀請到「最速男神」楊俊瀚開球。記者余承翰／攝影
富邦悍將「全員Run For Green」主題日，邀請到「最速男神」楊俊瀚開球。記者余承翰／攝影

楊俊瀚 棒球 林華韋

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