中職／9分差還是上賴智垣 丘總解釋原因
富邦悍將隊本季前10場比賽，投手賴智垣上了8場，照這個進度有機會打破單季最多出賽紀錄，昨天更在9分差之下登板，總教練丘昌榮解釋原因：「要測試新的調整。」
賴智垣本季至今投了7局，防禦率僅1.29，不過目光移到被上壘率則是1.71，賴智垣也表示，雖然成績看似不錯，但狀況不如去年球季，「被上壘率偏高，教練團給我機會去調整，自己也不希望讓教練擔心。」
賴智垣定位在勝利組，不過在大比分差距下還是登板，丘昌榮被問到這題時透露，投手教練羅曼最近有讓賴智垣做些調整，因此才讓他上去測試，「他前天也有休息，都會去注意。」
賴智垣則表示，羅曼希望自己更大膽去進攻好球帶、大膽做自己，「昨天在不用面對壓力的狀況下上去，專心對決打者，這是教練團希望看到的。」
賴智垣全年投完40場才11次四壞，今年已經5次，他說：「今年從勝利組出發，想要每一場都守下來，想要投得完美，結果太想投到邊邊角角，越不想保送就越容易投出，教練跟我說不用這樣想。」
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