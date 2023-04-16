中職／回顧受傷「想哭」 蘇緯達加入兄弟一壘爭奪戰

中信兄弟隊競爭激烈的一壘位置今天再添1人，蘇緯達昨天新註冊、今天一軍隨隊，從去年9月受傷的「想哭」心情，到今天拎著行李報到，蘇緯達說：「開心，有又回到一軍的感覺。」

去年9月蘇緯達在練習時腳掌受傷，之後動刀治療，復健約3個月才開始練習，今年春訓起步也比其他人慢，加上許基宏也受傷，兄弟一壘出現戰力真空，至少9名球員都來爭取位置。

「這是我打棒球第一次受這麼嚴重的傷。」蘇緯達說：「當下真的想哭啊，球隊在準備季後賽，原本很興奮，想要拚進入總冠軍賽名單，結果喪失機會。」

蘇緯達近期在二軍出賽5場，18敲出6支安打，包括1轟，好手感被注意到了，在張志豪日前跑壘腳受傷下，兄弟球團讓蘇緯達隨隊待命。

張志豪今天沒先發，在板凳待命，蘇緯達暫未登錄一軍，總教練林威助表示，張志豪德小腿側面肌肉扭傷，如果沒辦法出賽，就會由蘇緯達頂替，「蘇緯達看成績是不錯，如果近況不好也不會選他，二軍打得不錯，但接下來是要面對一軍投手。」

蘇緯達也認為手感有慢慢加溫，「9月底之後都沒有比賽，3月中才開始實戰，對節奏還有點陌生，前面幾個打席還完全跟不上，需要找回比賽感覺。」