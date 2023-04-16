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中職／回顧受傷「想哭」 蘇緯達加入兄弟一壘爭奪戰

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊蘇緯達。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊蘇緯達。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊競爭激烈的一壘位置今天再添1人，蘇緯達昨天新註冊、今天一軍隨隊，從去年9月受傷的「想哭」心情，到今天拎著行李報到，蘇緯達說：「開心，有又回到一軍的感覺。」

去年9月蘇緯達在練習時腳掌受傷，之後動刀治療，復健約3個月才開始練習，今年春訓起步也比其他人慢，加上許基宏也受傷，兄弟一壘出現戰力真空，至少9名球員都來爭取位置。

「這是我打棒球第一次受這麼嚴重的傷。」蘇緯達說：「當下真的想哭啊，球隊在準備季後賽，原本很興奮，想要拚進入總冠軍賽名單，結果喪失機會。」

蘇緯達近期在二軍出賽5場，18敲出6支安打，包括1轟，好手感被注意到了，在張志豪日前跑壘腳受傷下，兄弟球團讓蘇緯達隨隊待命。

張志豪今天沒先發，在板凳待命，蘇緯達暫未登錄一軍，總教練林威助表示，張志豪德小腿側面肌肉扭傷，如果沒辦法出賽，就會由蘇緯達頂替，「蘇緯達看成績是不錯，如果近況不好也不會選他，二軍打得不錯，但接下來是要面對一軍投手。」

蘇緯達也認為手感有慢慢加溫，「9月底之後都沒有比賽，3月中才開始實戰，對節奏還有點陌生，前面幾個打席還完全跟不上，需要找回比賽感覺。」

復健期間蘇緯達主要強化下盤，針對重量、敏捷度進行，儘快讓骨頭復原，「現在跑步起來不會有壓力。」至於面對一壘的多人競爭，「只要多比賽，有好的表現，教練自然會注意到。」

中信兄弟隊張志豪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪。圖／中信兄弟隊提供

蘇緯達 張志豪 許基宏 中信兄弟

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